Video: paraguayos en España honran a la patria y piden la liberación de la narcomafia

En estas fechas patrias, muchos paraguayos residentes en España decidieron ponerse la tricolor y salir por las calles europeas para demostrar ese afecto patriótico. Asimismo, se autoconvocaron en sitios públicos también como medida de protesta.

En la ciudad de Madrid, capital de España, los paraguayos hicieron flamear la bandera paraguaya y entonaron canciones patrióticas en conmemoración a la Independencia de Paraguay de España.

No ajenos a la realidad política del país, también alzan su voz de protesta exigiendo transparencia en las elecciones Paraguay 2023, realizadas el 30 de abril de este año.

Asimismo, varios connacionales residentes en Valencia, España recordaron la fecha de la Independencia y, con un manifiesto, piden la independencia del Paraguay, pero esta vez de la narcomafia.

“Nos hemos convocado para solidarizarnos y unir fuerzas con nuestros compatriotas que están reclamando justicia en Paraguay y en otras partes del mundo”, expresa el manifiesto compartido por los compatriotas.

En ese sentido, piden que, como pueblo soberano, se aclare y se realice la apertura del Sobre N° 4 para verificar la autenticidad de los resultados impresos en las actas electorales.

Exigen además que los compatriotas que han sido privados de su libertad por manifestarse y aparentemente están siendo torturados, que sean liberados.

Lamentan que, por la falta de asegurar un futuro digno en Paraguay, muchos compatriotas deciden migrar. “Estamos cansados de no tener sanidad pública digna, de ver a nuestra familia sufrir por no tener medicamentos, o simplemente no poder consultar con un médico. Estamos cansados de no tener educación pública de calidad. Día a día migra gente porque en nuestro país no hay futuro”, expresaron.