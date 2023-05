Contraloría detecta falencias en distribución de merienda escolar en Ayolas

En el informe final de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República a la comuna de Ayolas se confirmó que durante el 2021 no se entregó la merienda escolar desde febrero a julio y durante el 2022 no se hizo de febrero a junio. Tampoco se llamó a licitación dentro de los plazos exigidos por la ley. En tanto que, cuando finalmente se realizó la distribución del alimento a los alumnos, la empresa encargada no fue la misma que ganó la licitación pública.

También la Contraloría constató que no se hizo una fiscalización y seguimiento del control de calidad y de la entrega de los alimentos. Por ejemplo, la empresa adjudicada Fortaleza Emprendimientos entregó arroz en paquetes de azúcar y que la designación del personal no concordaba con la planilla de personas declaradas para el trabajo. Además, el traslado de estos alimentos no se hizo en las condiciones adecuadas, por lo que se puso en riesgo la salud de los alumnos.

La municipalidad tampoco cuenta con una persona encargada de la administración de riesgo en los contratos y no prevé el llamado a licitación plurianual para garantizar que los estudiantes reciban el almuerzo escolar todo el año.

Los intendentes cuyos periodos fueron analizados son José Mutti y Carlos Duarte, ambos del Partido Colorado. En sus descargos, los jefes comunales indicaron que la municipalidad se encuentra en proceso de informatización y por ese motivo se produjeron varios errores humanos; en tanto que, la falta de control de calidad de los alimentos escolares indicaron que la comuna contrató a una nutricionista que debía realizar los controles.

La Contraloría recomendó a la municipalidad a suscribir contratos que abarquen todo el año lectivo, a individualizar a los funcionarios responsables de las faltas administrativas detectadas durante la auditoría.

Asimismo, controlar a las empresas adjudicadas para que estas cumplan con lo que se establece en la base y condiciones del contrato, además de hacer una evaluación rigurosa de los precios y las ofertas.