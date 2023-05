Celeste vs. Kattya: diferencias en oposición del Senado no permiten acuerdos en primera reunión

Las nuevas senadoras de la nación, estuvieron en ABC TV y no solo repasaron la que calificaron como una campaña fallida la de Efraín Alegre, sino que también sentaron posturas de qué quieren para trabajar en conjunto como una multibancada. Esta tarde comenzaron las primeras discusiones los electos del PLRA, PEN, Frente Guasu y PDP. Los senadores de Cruzada Nacional de Payo Cubas no estuvieron.

Celeste Amarilla, expresó que en este primer encuentro no se habló de cargos de operadores políticos en entes, sino que a cargos para las comisiones del Senado. Discrepó con Kattya González, sobre ese punto. Reconoció que le gustaría que la apoyen para que sea representante de la Cámara Alta ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Insistió en la necesidad que haya una unidad total de la oposición. “Tenemos una enorme responsabilidad los que estamos en senado, donde si podemos tener mayoria y frenar intento de hegemonía del cartismo, debemos tragar sapos, si es necesario para estar juntos”, sostuvo.

Admitió que participó de una de las peores campañas, haciendo referencia al caso Alegre.

Crítica contra Kattya

En un momento dado del debate, Amarilla recordó situaciones en las que la oposición no conseguía los votos en diputados. “Nosotros tuvimos que apoyar a las encuentristas con sus leyes de mierda. Ustedes querían figuretear con el tema del juicio político a Sandra Quiñónez. Les dijimos que no había votos y perdimos”, lamentó.

Kattya quiere que la oposición del Senado tenga un eje transversal

A su turno, la encuentrista González habló de sentar las bases de lo que cada sector entiende como unidad. De manera a diseñar la forma de actuar para encontrar un punto que los una.

“Creo que los proyectos deben ser la reforma del Estado. Tenemos diferencias metodológicas y el PLRA es de una estructura y nosotros tenemos tenemos otra estrategia. Pido un eje transversal, con temas como el presupuesto, derroche, la caja fiscal, Itaipú, entre otros”, indicó.

Explicó que a veces el sector independiente o tercer espacio no los comprende a los del Partido Liberal Radical Auténtico, y viceversa.

Acusan a liberales de imponer con su mayoría

Defendiendo su posición de senadora independiente y que tienen sus posturas bien definidas, Kattya dijo que el PLRA “nos pide incondicionalidad y en eso no coincidiremos. Ustedes siempre quieren imponer que son la mayoría con la estructura”, manifestó molesta.

Recordó que hubo liberales vendidos que no permitieron llegar a los votos necesarios, para que se enjuicie a la exfiscala general del Estado, Quiñónez.

“En la Concertación empezamos con desacuerdos metodológicos y terminamos con desacuerdos políticos. Le dije a Efrain que no bastaba con el discurso de patria o Mafia y no se nos consultó lo del gabinete que adelantó, fue un error porque no representó a todos”, sostuvo.

Por último enfatizó en que hubo arrogancia. “Nos cobró caro y necesitamos una política que reconstruya”, concluyó.

