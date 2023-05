Urgen a la Corte resolver amparo contra negativa de Itaipú de dar datos públicos

La diputada Kattya González y su colega Édgar Acosta (PLRA), en enero de 2022, habían contestado una acción de inconstitucionalidad presentada por Itaipú que se negó a la entrega de datos solicitados vía acceso a la información pública sobre millonarios pagos a “abogados externos” pese a que la Binacional cuenta con todo un departamento jurídico muy bien pagados y con onerosos beneficios.

Para evitar la entrega de esta información, Itaipú presentó una acción tratando de declarar inconstitucional parte de la Ley 5282/14 de Libre Acceso a Información Pública, cuya resolución es la que exigen sea rechazada.

“Le explicamos que era necesario que la Sala Constitucional se expida sobre este amparo en particular, no solamente debido a la tardanza sobre un procedimiento que debería de ser sumario”, sino principalmente porque los administradores de Itaipú “están considerando que no son públicos los contratos, el manejo del presupuesto de Itaipú- Lado Paraguayo, que es nuestro interés y esto no puede seguir siendo así”.

Incluso la Fiscalía, como parte del proceso para el estudio de la inconstitucionalidad, había sido consultada y recomendó el rechazo de la acción de inconstitucionalidad planteada por la Binacional.

Respecto a la respuesta del ministro Santarder Dans, la diputada dijo que les indicó que “estaban auditando todos los expedientes que él recibió del ministro anterior (Antonio Fretes), de manera tal a determinar la cantidad de causas que están pendientes de resolución” y “se comprometió a darle seguimiento y hablar con los otros integrantes de la Sala Constitucional (Víctor Ríos y César Diesel)”.

“Cualquiera sea la posición de la Corte, es importante que no se maneje con arbitrariedad la Itaipú Binacional cuando un ciudadano y un legislador pretenda saber el contenido de ciertas contrataciones que se dan en la binacional”, finalizó diciendo la legisladora.