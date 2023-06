Almuerzo escolar solo por 21 días en Jesús

La Municipalidad de Jesús de Tavarangue, que está dirigida por el intendente Víctor Garay (ANR), solo distribuyó almuerzo escolar durante 21 días en el 2022, informó la Contraloría General de la República (CGR).

En su análisis descubrió que el programa de almuerzo escolar no fue sostenido durante todo el año lectivo, ya que de un total de 188 días, proveyó solo 21 días, pese a que la municipalidad tenía disponibles G. 597 millones durante el 2022.

La administración municipal no impulsó gestiones entre el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación y Ciencias y Gobernación de Itapúa con el fin de ejecutar programas relacionados al Sistema de Control Sanitario y, en consecuencia no contempló líneas presupuestarias financiadas con otros recursos económicos que no provengan del Fonacide.

Asimismo, según la Contraloría, el intendente no realizó controles en la recepción de los insumos entregados a los directores de las diferentes instituciones educativas beneficiadas con el almuerzo escolar; tampoco se describen los productos que se trasladan y entregan en las diferentes instituciones educativas, por lo cual la salud de los estudiantes pudo estar comprometida ante la falta de fiscalización de salubridad.

Se constató además que no se contó con ningún documento o informe que avale el control o monitoreo efectuado por parte de la administración municipal sobre el cumplimiento efectivo de los productos entregados y la calidad del almuerzo escolar durante el 2022. Se constató que la empresa Distribuidora Paraguay no proveyó todo lo que estaba establecido en el contrato en cuanto a equipamiento, utensilio y personal.