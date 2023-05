Alimentación Escolar: buscan indicios de hecho punible tras auditoría

La Dirección de Auditoría Forense de la Contraloría General de la República (CGR) inició la búsqueda de indicios de hechos punibles en los informes de auditoría realizados sobre la provisión de almuerzo escolar en los últimos diez años, por parte de municipalidades, gobernaciones y el Ministerio de Educación (MEC), confirmó el contralor Camilo Benítez.

“Ahora se está haciendo mesas de trabajo con Jurídico (el departamento jurídico de la CGR) para ver cuáles de estas auditorías tiene indicios de hecho punible, o sea si es que hay algún delito que se cometió. Ahí se va a remitir al Ministerio Público, pero eso tiene su proceso, que es posterior a la auditoría”, refirió el funcionario público.

Benítez indicó que culminaron unas 74 auditorías y van saliendo los informes para su análisis. Afirmó que “en un mes o un par de meses van a ver cuáles se van al Ministerio Público y cuáles no”. El contralor explicó que debe cumplirse cada etapa debido a que los auditores no son abogados y solo mediante la auditoría forense podrá determinarse los hechos que tengan mérito de denuncia penal.

En alimentación escolar, no todas las observaciones terminarán en denuncias penales

El contralor general explicó que si bien varios hechos detectados en el uso de recursos para almuerzo escolar pueden terminar en denuncias penales, no significa que todas terminarán en la Fiscalía.

“No se cuántos de estos van a terminar con denuncias penales, porque no todas las observaciones son de índole penal. Acá se evaluó la calidad de la comida, cuánto se daba a los niños. Que vos no le des a todos los niños no es un delito, significa que sos un mal administrador”, aseveró Benítez.

Sobre las acciones que impliquen acción penal, el contralor afirmó que vio la utilización de un identificador para eludir el control de Contrataciones Públicas, lo cual terminará posiblemente en el Ministerio Público.

“Mucho de las observaciones son administrativas, son importantes y son graves pero no son delitos”, añadió Benítez. Reconfirmó lo presentado en el informe de la CGR de que las zonas más pobres del país, son las que menos comida recibieron.

“Donde más se reparte es en Asunción y donde no es precisamente la zona más requerida”, comentó el funcionario. Enfatizó que el informe de auditoría realizado por la contraloría es muy complejo. “No es un solo trabajo. Cada dirección misional debe evaluar cada informe. Esto no se va a postergar sine die”, finalizó Benítez.