Ley de senaduría vitalicia está en duda en Cámara de Senadores

Ayer debía reunirse la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, presidida por el senador Enrique Bacchetta (ANR, FR), para también, al igual que Legislación, dictaminar el proyecto de ley de senaduría vitalicia, pero una vez más no lo hicieron por falta de quorum.

El temor principal de los senadores es que el presidente Mario Abdo Benítez, una vez que le toque dejar la presidencia, opte por renunciar a la senaduría vitalicia y esté habilitado para postularse como senador en el próximo periodo.

Estas posiciones fueron señaladas por el senador cartista Sergio Godoy y el senador Stephan Rasmussen, del Partido Patria Querida.

Sin embargo, el mismo Abdo Benítez, ayer en declaraciones a la prensa, dijo que no puede renunciar a la senaduría vitalicia.

Bacchetta critica normativa sobre senaduría vitalicia

Uno de los más férreos críticos de la norma fue el mismo senador oficialista Bacchetta, quien prácticamente dijo en la reunión de la comisión de Legislación que no está de acuerdo con el proyecto y que si vota a favor lo hará de forma obligada.

“No quiero poner palo en la rueda porque confío plenamente en los dos que llevaron adelante el proyecto de ley (Hernán Huttemann y Carlos Trapani), voy a respaldar contra mi voluntad este proyecto, pero no creo que sea pertinente, sinceramente les digo, no me cuadra, no me cierra, es algo que voy a hacer, si todos van a apoyar, (lo) voy a hacer”, dijo Bacchetta.

El proyecto de ley busca dar participación activa al expresidente Mario Abdo Benítez como senador vitalicio. El mismo había dicho en pocas palabras que la experiencia de un expresidente no podía ser desperdiciada.