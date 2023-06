EE.UU.: futuro canciller dice que designaciones de “significativamente corruptos” corresponden a ámbito judicial

El futuro canciller, Rubén Ramírez, quien fue anunciado por Santiago Peña, presidente de la República electo, contó que mantuvieron una reunión con Marc Ostfield, embajador de Estados Unidos en Paraguay, pero aclaró que no trataron las designaciones de “significativamente corruptos”, ya que las mismas corresponden al ámbito judicial.

“No, nosotros lo que le señalamos, y en esto somos transparentes y claros, el tema de las personas designadas es un tema que está en el ámbito judicial y, por lo tanto, no forma parte de la agenda internacional de Paraguay”, indicó al ser consultado en una entrevista con ABC Cardinal.

Aseguró que todo país tiene el derecho de aceptar o no el ingreso de ciudadanos extranjeros, lo cual es indiscutible, considerando que tienen derecho a proteger su economía, sus finanzas y los mecanismos de transparencia y lucha contra la corrupción.

“En eso somos claros y en ese sentido no hay ningún tipo de discusión. Lo ha declarado el propio presidente Santiago Peña. Es decir, no estoy diciendo alguna novedad sobre esto. De manera que es un tema sobre el que no discutimos, porque es un tema que está fuera de la agenda bilateral en las relaciones internacionales de Paraguay”, precisó.

Además, negó que Horacio Cartes participe o tenga injerencia en las decisiones sobre la política que adoptarán desde la Cancillería en cuanto al ámbito internacional.

Exportar carne por US$ 20 millones a EE.UU.

Rubén Ramírez afirmó que trabajarán dentro de una agenda que les permita abordar conjuntamente otros mercados internacionales.

“A Estados Unidos en carne vamos a exportar 20 millones de dólares. Eso lo hacíamos hace meses. Necesitamos mucho más mercado y a mejores precios”, aseguró.

Agregó que el acceso al mercado de Estados Unidos da un sello de calidad en el que uno está obligado a cumplir con todas las normas internacionales sanitarias para poder acceder al mercado.

Traslado de embajada de Paraguay a Jerusalén

Sobre el traslado de la embajada de Paraguay a Jerusalén, afirmó que es algo que Santiago Peña, Presidente electo, lo viene anunciando ya desde la campaña electoral.

“Electo él, anunció que iba a seguir con esta decisión. Lo primero y principal es que la relación con Israel va a ser un factor de cooperación amplia y de desarrollo de oportunidades de mercado”, indicó.

Agregó que también están hablando con el mundo árabe sobre el traslado, con los que tienen reuniones planificadas.

En cuanto al beneficio, aseguró que la rentabilidad es una de las ventajas, además de la vuelta de varios programas que se habían retirado.