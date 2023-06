Canciller de Santi Peña niega intercambio con EE.UU. ni con otro país por Horacio Cartes

“Lo que hay que entender es que Horacio Cartes no entra en la ecuación de la política internacional del Paraguay. En eso nosotros queremos ser muy claros, el presidente (Santiago) Peña lo expresó muy claramente. No hay un trade off (compensación o intercambio) ni con Estados Unidos ni con ningún otro país con relación a la situación de Horacio Cartes”, expresó Rubén Ramírez Lezcano, nominado ministro de Relaciones Exteriores del gobierno electo de Santiago Peña (ANR) desde el 15 de agosto.

Fue consultado por ABC sobre la situación del expresidente y actual titular de la ANR, Horacio Cartes, quien fue declarado “significativamente corrupto” por el Departamento de Estado de EE.UU. el 12 de julio de 2022.

El futuro canciller fue consultado si la situación de Cartes está condicionada a un “trade off” compensación o intercambios con EE.UU. respecto al relacionamiento con Taiwán o Israel, aliados claves de Washington.

Paraguay tiene una relación histórica con Taiwán, la única de Sudamérica que lo reconoce como nación independiente, y por ende, no tiene relaciones oficiales con China, que considera a la isla oriental una provincia rebelde. Asimismo, el gobierno electo de Santiago Peña ya anunció que mudará la embajada paraguaya en Tel Aviv a Jerusalén (Israel), siguiendo los pasos de EE.UU.

Ramírez Lezcano dijo que la situación de Horacio Cartes “está en el ámbito judicial y allí para todos los paraguayos vamos a defender el estado de derecho, el debido proceso y el derecho a la defensa”. “Es decir, los principios constitucionales de nuestro país, y lo tanto, eso se desempeña y se administra en el ámbito judicial”, dijo.

En relación con la relación con Taiwán, Ramírez Lezcano dijo que Paraguay necesita un balance de lo que representa una relación con Taipéi. Indicó que “eso lo vamos a administrar desde el punto de vista bilateral”.

“No queremos cualquier cooperación, queremos aquella que nos sea realmente útil. Paraguay nunca tuvo ni va a tener con el presidente Peña una posición ideológica en la política exterior. Vamos a adoptar lo que más le convenga a Paraguay”, manifestó.

Acusación de vínculos con Hezbolá

El pasado 26 de enero, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro estadounidense, impuso graves sanciones financieras a Horacio Cartes, Las sanciones de la OFAC contra Cartes y también contra Hugo Velázquez (Fuerza Republicana) fueron por su participación en esquemas de corrupción en el Paraguay. La sanción impide que ambos hagan negocios con estadounidenses y extranjeros residentes, empresas y bancos. El gobierno de Joe Biden, además, vinculó a ambos con la organización terrorista Hezbolá.

