Ramírez niega ingerencia de Cartes e interceder por los “significativos” ante EE.UU.

En visita ayer a ABC, el canciller designado que asumirá funciones desde el próximo 15 de agosto, Rubén Ramírez detalló parte de la agenda bilateral discutida en la reunión mantenida esta semana con el embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Marc Ostfield y sobre el rol del presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes en relación al futuro gobierno.

“Con respecto a la intervención o no del presidente Horacio Cartes en este aspecto, realmente no lo hemos discutido con el presidente Santiago Peña, lo que sí acordamos es que la situación de todos los designados es una cuestión que está en el ámbito jurisdiccional y por lo tanto no es competencia del Poder Ejecutivo ni de la ejecución de la política internacional abordar esa cuestión”, afirmó Ramírez en entrevista en el programa “No tiene nombre” de ABC Cardinal .

Igualmente, reconoció que su trato directo es con el presidente electo Peña y no con Cartes. “No tengo una relación así directa con el presidente Horacio Cartes. Yo no soy ‘ista’ de nadie”, refirió al ser consultado si se consideraba “cartista”.

El futuro canciller fue insistido si abogaron en relación al tema duran su visita al embajador Ostfiel, que lo recibió en su residencia particular. En todo momento, remarcó que no tocaron la cuestión y que las sanciones impuestas por Estados Unidos se enmarcan en su derecho soberano.

“Nosotros lo que le señalamos, y en esto somos transparentes y claros, el tema de las personas designadas (significativamente corruptas) es un tema que está en el ámbito judicial y por lo tanto no forma parte de la agenda internacional del Paraguay”, remarcó Ramírez.

Enfatizó en que en la reunión fue prioritaria la discusión sobre la apertura del mercado de la carne y lograr otras inversiones, así como lograr el desarrollo social y económico del país, sin dejar de colaborar en combate a delitos que afecten a ambos países, en el marco de una “agenda positiva” común.

“Nosotros instalamos siempre en nuestra agenda internacional los intereses de Paraguay, por ejemplo vamos a tener una cooperación muy importante en la lucha contra el lavado (de dinero), el tráfico de drogas, contra el lavado de activos, contra la corrupción, y en ese contexto vamos a ir trabajando con otros ámbitos del poder del Estado, me refiero al poder Judicial y al Legislativo”, firmó.

También defendió la decisión de Peña de trasladar la embajada de Israel, de Tel Aviv a Jerusalen.

Justifica cargos para políticos

El futuro canciller, Rubén Ramírez reconoció que en algunos casos, se podrían designar a políticos en cargos diplomáticos, dependiendo del “perfil” de cada país, pero que la idea es priorizar a diplomáticos de carrera.

“Sí es posible que el presidente Santiago Peña proponga y plantee: Necesitamos por razones de carácter político designar a una persona A, B o C (como embajador), sin embargo, la prioridad es tener a los mejores profesionales de la carrera diplomática”, dijo.