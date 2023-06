FR y opositores buscan unidad para presidir el Senado y HC se queda solo

La bancada de senadores electos de Fuerza Republicana, liderada por Lilian Samaniego, anunció que este lunes 26 de junio se reunirá con la multibancada de la oposición, compuesta por 17 senadores electos, para intentar alcanzar un acuerdo y conquistar la presidencia del Congreso.

El bloque de senadores independientes de FR, integrado por ocho miembros, y la bancada de Honor Colorado (HC), compuesta por 11 legisladores, estaba en arduas negociaciones para la elección de la mesa directiva de la Cámara Alta, que debe asumir el 1 de julio.

Lea más: “No vamos a ceder la presidencia del Congreso”, afirman desde bancada colorada independiente

El cartismo, a través del vicepresidente electo Pedro Alliana, ofreció a FR la vicepresidencia primera del Senado y un lugar en Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Sin embargo, FR se mantuvo en solicitar la presidencia o nada. En tanto, HC exigió la titularidad del Senado para Silvio “Beto” Ovelar (HC).

Expulsión de Gerardo Soria de ANR cambió panorama para Honor Colorado

Sin embargo, la resolución N° 3/2023 de este 20 de junio del Tribunal de Conducta (TC) de la ANR que resolvió por unanimidad, expulsar al dirigente del movimiento FR, Gerardo Soria, presidente de la seccional colorada de Puerto Antequera, Dpto. de San Pedro, sepultó todo posible acuerdo entre FR y el cartismo.

Soria fue expulsado del padrón por cuestionar al titular colorado Horacio Cartes, a quien pidió que renuncie o pida permiso tras ser declarado “significativamente” corrupto por el gobierno de EE.UU.

Respecto a la expulsión de Soria, Lilian Samaniego afirmó que no tiene validez porque los miembros del TC tienen mandato fenecido. “Lo que ellos decidieron no tiene determinación jurídica. Lamento, se nota que recibieron una orden y eso no esperaba de los integrantes del tribunal”, manifestó Samaniego.

Lea más: Expulsión de Soria busca cerrar bocas en la ANR, afirma “Cachito” Salomón

Por su parte, el titular del Senado, Óscar Salomón (FR) dijo que la medida es muy dura y negativa para el Partido Colorado. Incluso la calificó de “muy poco democrática”. Indicó que el cartismo pretende “aparentemente cerrarnos la boca”.

ambién lamentaron los diputados electos por FR: Mauricio Espínola y Daniel Centurión. Incluso, Espínola señaló que la sanción a Soria pone en riesgo un acuerdo con HC para la mesa directiva de la Cámara Baja. El trato fue que el diputado reelecto Raúl Latorre (HC) asuma la titularidad.