Kattya González apoya rechazo a aumentazo en Diputados y plantea ley marco para funcionarios de confianza

Kattya González se mostró de acuerdo con la decisión tomada ayer por los senadores de rechazar un aumentazo en la Cámara de Diputados y señaló que incluso es necesario un proyecto de ley marco que distinga a funcionarios “políticos” o cargos de confianza de aquellos funcionarios de carrera en el Legislativo.

“Acá tienen que existir los funcionarios políticos. Entran con el diputado o senador y salen con el diputado o senador. Mucha gente se queda en la Cámara y eso hace que el pasivo vaya aumentando, y no solamente eso, toda la infraestructura edilicia ya no aguanta”, señaló Kattya.

“Entonces también profesionalizamos, porque todos los funcionarios permanentes no responden a ningún diputado ni ningún senador, sino responden a la institución republicana. Hay directores, hay gente a la que no le puede pedir nada porque es de tal diputado. Y en realidad no es así”, aseguró la diputada.

González señaló además que dentro de su despacho no realizó ningún nombramiento y que desde su llegada quedaron bien distribuidos los roles de cada uno de sus funcionarios. Al mismo tiempo, señaló que planteó ese mismo modelo como proyecto a cada una de las presidencias de la Cámara, pero que no tuvo ninguna respuesta. ”Nunca se recogió el guante porque la gente acá no quiere ponerse un corset”, aseguró.

Lea más: Senado rechaza aumentos salariales para funcionarios de Diputados

Expulsión de Soria es una “advertencia” para los colorados

La diputada fue consultada además acerca de la expulsión de Gerardo Soria del Partido Colorado y aseguró que es una especie de advertencia de lo que será el interior de la ANR durante este periodo cartista.

“Me parece también que a un funcionario de segunda línea se utiliza como modelo de lo que va a hacer el Partido Colorado ahora. ‘Vos hablás, vos opinás, vos discrepás, entonces directamente te catalogamos como traidor y te expulsamos de nuestra nucleación política’”, describió.

“Al no poder concitar la adhesión voluntaria y al tener un pensamiento muy hegemónico, Honor Colorado va a actuar así. Ayer todas las declaraciones de Walter Harms iban en ese sentido: ‘Aquel que no piense como yo resulta un paria dentro del partido’”, dijo la diputada.

“Y eso es realmente lamentable, que es un partido que siempre se condujo con todas sus prácticas perversas, pero con relativo respeto a los distintos movimientos internos que se generaban”, aseveró.

“Entonces, lo único que podemos decir es que es un ejemplo aleccionador para los demás: no hablemos, no opinemos, no critiquemos, porque la crítica puede ser hasta dura, hasta áspera, hasta calificativa, pero eso no significa que uno pueda expulsar a alguien”, concluyó.

Lea más: Expulsión de Soria fue por críticas “destructivas” y porque “lesionaron la dignidad y don de persona” de Cartes