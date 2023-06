TSJE insiste en multa por no votar y voto por correo

El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jorge Bogarín González, encabezó la última sesión ordinaria del ente junto con sus colegas César Rossel (PLRA) y Jaime Bestard (ANR, HC).

En dicha reunión, transmitida en redes sociales, los ministros destacaron la organización y los resultados de las elecciones generales del 30 de abril y anunciaron varias reformas.

En uno de los puntos más sensibles, Bogarín dijo que están en pleno cruzamiento de padrones para identificar a todos los electores que no votaron y no estén en los grupos exceptuados por ley.

Dijo que, para “transmitir tranquilidad” a la ciudadanía, garantizaba que todos tendrán un plazo para justificar su abstención en un “debido proceso” sin arbitrariedad.

Según los datos, de 4.782.000 electores habilitados, más de 1.760.000 no acudieron a votar. Si bien está vigente la multa de G. 98.000, no se prevé ninguna sanción en caso de no pagarla, siendo letra muerta.

Igualmente, anunció que están trabajando en planes para reducir el delito de “voto asistido”, es decir que otra persona acompañe al elector al “cuarto oscuro”.

Dijo que otro plan es disminuir la cantidad de electores por mesa de votación de 400 a 300 y finalmente aplicar el siempre postergado “voto secuencial”, en que tres personas voten en el mismo tiempo en que uno sufraga.

Así también, dijo que buscan aplicar en las próximas elecciones municipales la identificación biométrica facial y digital.

Otro punto que destacó es ampliar el “horizonte” de la enmienda constitucional del 2011 para permitir que los paraguayos residentes en el exterior puedan votar por correo en lugar de acudir a centros de votación como actualmente se hace.

Sin sesiones virtuales

La última transmisión de la sesión de ministros del TSJE dejó en evidencia que sus autoridades del ente incumplen la Ley Nº 6937 la cual ordena la transmisión pública de las sesiones, resoluciones y debates del colegiado. Actualmente los ministros firman resoluciones en privado y en secreto y solo hacen “informes de prensa” durante estas sesiones.