TSJE aplicará multas por no votar, pero el pago de las mismas no es obligatorio

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) recordó que la multa por no votar, está vigente desde hace décadas en el Código Electoral en su artículo N.º 332, pero recién ahora la institución fue habilitada a recibir ese cobro en las Elecciones Paraguay 2023. El problema radica en que no existe ninguna sanción por no pagar, por lo que el ciudadano que no realice el sufragio no está obligado al pago de los G. 98.000 que es el monto correspondiente.