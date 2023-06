Euclides Acevedo dividió las bases del Frente Guasu que afectó sus aspiraciones electorales, según Esperanza Martínez

El Frente Guasu fue uno de los principales derrotados en las elecciones generales del 30 de abril pasado, pues de contar con 8 senadores pasaron a tener un solo representante en la Cámara Alta: Esperanza Martínez.

La senadora electa señaló una “disputa inconsecuente” por una desinteligencia que dividió al Frente Guasu y terminó afectado en sus aspiraciones electorales. “Hicimos todo lo que no debimos hacer, nos dividimos en la chapa presidencial que no hubiera sido tanto problema si se decía que teníamos dos propuestas o dos miradas diferentes, pero esa disputa la trasladamos a la de la lista inclusive”, declaró.

En ese sentido, dio a entender que el excandidato a presidente Euclides Acevedo, quien conformó chapa con Jorge Querey (FG), terminó diviendo la base política de dicha nucleación política.

“Lo único que le dije Euclides que no le iba a perdonar es que venga y divida las bases del Frente Guasu y eso pasó. La gente nos decís a quién le iban a votar, si no nos íbamos a unir, la gente en la base estaba molesta con nosotros. No supimos separar un proyecto presidencial del proyecto histórico del Frene Guasu”, mencionó. Lamentó que incluso no pudieron tomarse una fotografía entre todos los candidatos.

Frente Guasu deberá escuchar a la ciudadanía, según Esperanza Martínez

Como solución a la crisis, indicó que ya no le pueden dar el rol articulador a Fernando Lugo, considerando su estado de salud, por lo que “tendremos que trabajar entre nosotros una nueva manera de organizarnos”.

También destacó que se debe buscar debatir acerca del progresismo para escuchar a la ciudadanía.

Igualmente afirmó que espera que se logre una nueva articulación del progresismo