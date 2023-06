Futuro ministro de Hacienda dice que su prioridad será recuperar el “bolsillo de la gente”

Carlos Fernández Valdovinos, nombrado como futuro ministro de Hacienda por el presidente electo Santiago Peña, habló de sus prioridades y desafíos cuando asuma como titular de la cartera el próximo 15 de agosto.

“Ahora hay más gente ganando menos del salario mínimo que ganando más del salario mínimo. Y en términos reales, sí que por la inflación, ese mismo salario cada vez compra menos. La clave es el bolsillo de la gente”, manifestó Fernández.

“Recuperar el bolsillo de la gente que está muy golpeado. Esa es mi definición de cuál es el objetivo máximo en este momento, recuperar lo más rápido posible el bolsillo de la gente”, reiteró.

Mejorar el gasto público

En otro momento el fututo titular de Hacienda hizo énfasis en que se malgasta por ineficiencia de las instituciones y que eso se debe mejorar de forma prioritaria.

“Muchas veces no es que no tenemos recursos, lo que pasa es que gastamos demasiado mal”, aseguró Fernández.

Hizo referencia a las licitaciones del Instituto de Previsión Social (IPS) que tienen la sospecha de estar direccionadas, en las que se iban a gastar millones de dólares para temas que no deberían ser prioridad.

“Hay muchos lugares donde vamos a empezar a descubrir eso y donde realmente vamos a empezar a cortar la grasa, el malgasto, la ineficiencia, etcétera, de tal manera empezar a crear espacios para realmente llevar adelante los planes de gobierno que están basados básicamente en educación, salud, seguridad, infraestructura”, remarcó.

“Se gasta ahora y se gastaba antes 3% del PIB en obras públicas, en infraestructura. La diferencia de ese 3% es la forma que se financia ahora. En estos momentos el 100% de eso se financia con endeudamiento, porque ya no sobra plata de otros lados”, sostuvo.

“Anteriormente, se tenía una situación en donde solo el 50% de las obras de infraestructura se financiaba con endeudamiento. El otro 50% era de lo que sobraba justamente de los ingresos tributarios y no tributarios con respecto a los gastos corrientes. Tenemos que volver paulatinamente a esa situación anterior. No podemos seguir gastando todo y después para hacer el puente, para hacer la ruta tenemos que estar endeudándonos. No es sostenible eso”, puntualizó el futuro ministro de Hacienda.

La ley de puertas giratorias

Finalmente, Fernández Valdovinos reitero que pese a ser presidente del Banco Basa y actualmente estar designado como futuro ministro de Hacienda no viola ningún artículo de la ley de puertas giratorias ni de conflicto de intereses.

“Yo lo clasifico en tres, digamos, las regulaciones que existen. Una regulación antes de que uno entre, una regulación durante las funciones que uno tiene, y una regulación posterior a dejar el cargo”, explicó.

“En lo que se refiere antes de entrar al cargo, es lo que me afecta actualmente a mí. Básicamente, está el artículo 19, que habla de ventas de activos y renuncia. Lo que se me aplica básicamente es el inciso B, en donde habla que si directivo, que es mi caso, pero no accionista o socio de sociedades, se aplica a mí, la renuncia previa a la designación, elección, o nombramiento del cargo. Entonces, debemos retirar antes de empezar el cargo, específicamente el 15 de agosto”, puntualizó.

“La ley está en el artículo 19, exactamente qué es lo que hay que hacer”, afirmó y añadió, “yo voy a respetar a rajatabla lo que dice la ley”.