Multibancada insistirá en desafuero de Erico Galeano y cartismo apunta al blindaje

La nueva mayoría integrada por cartistas y sus aliados en Cámara de Senadores tendrá hoy su primera prueba de fuego, en la sesión ordinaria del nuevo periodo parlamentario, a la hora de definir sus votos a favor o en contra del pedido de desafuero del senador cartista Erico Galeano, imputado por presunto lavado de dinero y asociación criminal.

El tema será nuevamente debatido por el Congreso, pese a que ya fue resuelto por unanimidad, por la Cámara Baja, en el anterior periodo legislativo. Los diputados cartistas habían volcado su voto a favor del desafuero tras un pedido del presidente electo, Santiago Peña, quien solicitó personalmente a Erico que se pusiera a disposición de la justicia.

Ayer, el líder de la bancada cartista Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) dijo que se iban a reunir a las 10:00, en la bancada antes de ir a saludar a su líder, el expresidente y titular de la ANR, Horacio Cartes. Sin embargo, por segunda vez no oficializaron una posición institucional sobre el caso Erico.

El senador Núñez indicó que en la bancada integrada por 11 miembros definirán si votan a favor, en contra o liberan los votos.

Se necesita mayoría de dos tercios para blindar a Erico Galeano

La posibilidad de liberar los votos, resulta peligrosa porque se podría mandar al archivo el pedido de desafuero al no poder reunir 30 de los 45 votos que se requieren para retirar la inmunidad del legislador, mencionó la senadora Kattya González (PEN).

“Es voluntad política, entonces ese circuito resulta realmente casi una dilación porque nosotros no nos reunimos esta semana en comisión, y van a pedir recién la constitución, y en la primera reunión se va a integrar recién esa comisión. Estamos hablando de 15 a 22 días”, dijo la legisladora.

La intención de los cartistas sería no alcanzar los números para lograr el archivo del requerimiento de la justicia o dilatar al máximo el tratamiento del pedido de desafuero para ganar tiempo, ya que con el desafuero, Galeano iría a la cárcel.

El senador Rafael Filizzola (PDP), vocero de la reunión de la multibancada dijo que hoy solicitarán el tratamiento del pedido de desafuero, sobre tablas. Para que se dé su tratamiento requerirán de una mayoría simple (la mitad mas uno de los presentes).

“Hay suficiente información sobre el pedido de desafuero que ya fue tratado en Diputados, por lo que corresponde su desafuero. No debería haber mayores dilaciones. Si no se llega a los 30 votos, no significa que no se pueda presentar otro pedido de desafuero en el futuro, hay precedente”, dijo.

Declaración sobre los fueros parlamentarios

La senadora Kattya González (PEN) presentará sobre tablas un proyecto de declaración que insta a los senadores de la República a establecer los alcances y los límites del artículo 191 de la Constitución Nacional “De las inmunidades”. “Los fueros parlamentarios no representan una vía libre para que legisladores encuentren un caparazón”, dijo González.