Cédulas con chip son un fato y una gran tragada de US$ 28 millones, dice senador

El senador y exintendente de Villa Elisa, Líder Amarilla, ratificó las denuncias contra la licitación del sistema de emisión de cédulas con chip que ya había presentado el exsenador liberal Daniel Rojas ante la Fiscalía y la Contraloría General de la República.

En la última sesión ordinaria de la Cámara Alta, Amarilla dijo que la licitación implica una “sobrefacturación” con “tremendas irregularidades” por parte del Ministerio del Interior.

“Se trata de una tragada de US$ 28 millones que se licitó en 2018 y hoy subió a US$ 32 millones”, aseveró. Fue al indicar que con este monto se busca pagar un sistema informático que “ya se tiene en Identificaciones” de manera funcional y que costó solo US$ 1.5 millones en su momento.

El parlamentario cuestionó que el gobierno saliente pretenda justificar la adjudicación con la “modernización” del sistema con “chip”, cuando este formato ya es considerado anticuado frente al sistema QR.

“Aún así se pretende una tragada de US$ 28 millones, que se puede gastar en salud pública, medicamentos para el cáncer, miles de necesidades para el pueblo paraguayo. Lo más grave es que quieren implementar, a un mes que dejen el gobierno, están queriendo implementar para que se pague US$ 20 millones de saldo. US$ 8 millones ya se pagó de anticipo”, finalizó.

Pese a su alocución, Amarilla no presentó ningún proyecto de ley, de declaración o pedido de informe sobre este punto.