Ciudadanos acuden a retirar sus cédulas en tiempo récord

Desde ayer se emiten las cédulas de identidad con chip en el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional. Tras la aglomeración registrada el primer día, hoy las oficinas cuentan con menor concurrencia, pero los ciudadanos destacan el hecho de que ya pueden retirar su documento en 24 horas, uno de los beneficios principales de la renovación del sistema.

El comisario principal José Vega, jefe de Identificaciones, aclaró que a partir de la renovación del sistema no es obligatorio para la ciudadanía acudir a renovar su cédula si aún no está vencida. Destacó que los aranceles no varían y que la tramitación de cédulas seguirá costando G. 8.500.

Aldo Giménez, uno de los ciudadanos que se encontraban a la espera, contó que acudió ayer y estuvo desde muy temprano hasta las 14:00, debido a la gran aglomeración de gente. Destacó que le dijeron que hoy ya estaría su cédula y por ello se volvió a presentar bien temprano, para “probar suerte”.

Muchos problemas registrados ayer en Identificaciones

Así también, Hugo Lugo contó que ayer estuvo desde las 5:30 y señaló que la ciudadanía no estaba informada sobre los cambios. “El sistema aún no funcionaba, informaban individualmente a cada uno, las máquinas tampoco funcionaban con normalidad”, puntualizó sobre los problemas que detectó. También agregó que espera poder retirar su cédula ya hoy, como le prometieron.

Habitualmente, las cédulas se tramitaban en al menos 20 días hábiles. Sin embargo, ahora con el nuevo sistema, la Policía promete una expedición en uno o dos días, “si no hay inconvenientes”, resaltó el comisario José Vega para ABC TV esta mañana.