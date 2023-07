Diputados analizan sumar US$ 39,6 millones al presupuesto general vigente

En sesión ordinaria de hoy en Diputados analizarán una serie de proyectos con gran impacto presupuestario, principalmente el de US$ 32 millones para “dignificación salarial” de médicos. Además US$ 6 millones para trazabilidad ganadera y US$ 1,6 millones para una orquesta “popular” y Repatriados.