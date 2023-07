Acusan a presidente del JEM de apañar a su padre denunciado por corrupción

Tres denuncias penales presentaron los concejales de Tomás Romero Pereira, entre el 21 y 23 de junio de este año, contra el intendente Hernán Ysidro Rivas Román, por los hechos punibles de lesión de confianza, asociación criminal, apropiación y estafa, pero ninguna de estas denuncias avanza, ya que según los ediles la falta de diligencia tiene que ver con el cargo de relevancia que ocupa su hijo, Hernán David Rivas, actual presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Lea más: Intendente Hernán Rivas es denunciado por lesión de confianza, asociación criminal y estafa ante el Ministerio Público

Según los 9 concejales que integran la multibancada, hay inconsistencias por G. 2.000 millones, entre sobrefacturaciones, desembolsos a empresas “mimadas” por trabajos que no realizaron y obras que se facturaron dos veces. A lo que se le debe sumar la falta de rendición de fondos genuinos de la comuna por G. 7.000 millones.

Entre las denuncias que realizaron lo concejales y lo que pudimos documentar mediante entrevistas que realizamos in situ con los supuestos “beneficiaros de la municipalidad”, es posible señalar que el intendente Rivas destinó millones a supuestos productores para la construcción y acondicionamiento de estanques, que se hicieron con máquinas de la propia municipalidad de Tomás Romero Pereira. Sin embargo, se desembolsaron cientos de millones a favor de una empresa privada que hizo constar los trabajos, sin haberlos realizado.

Otra denuncia relevante que presentaron los ediles de la multibancada, tiene que ver con que el intendente de Tomas Romero Pereira, incluyó en su balance que la comuna arregló los caminos de la compañía Itapiranga. Pero los integrantes de la comisión vecinal de esta zona, desmintieron la ejecución presupuestaria y aseguraron que fue la misma organización de vecinos la encargada de gestionar una colecta de G. 140 millones para arreglar los trayectos estropeados.

El intendente también es denunciado por adjudicar vía excepción y sortear a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para la construcción de un puente y terraplenado en el barrio Pilarense.

El cuestionamiento sobre este último punto, de acuerdo con la denuncia, tiene que ver con que los trabajos se realizaron con maquinarias del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y de la misma comuna, no así con el equipamiento de la empresa adjudicada como aparece en los papeles.

En cuanto al uso de combustible también denuncian irregularidades como en el caso de la |excavadora retro oruga. Según la ejecución presupuestaria del padre del presidente del JEM, entre enero y julio la excavadora tuvo un consumo de 10.315 litros del carburante.

Sin embargo, el informe mensual proveído mediante los registros del fabricante JDLINK, habla de un consumo de 7.054 litros en el mismo lapso, lo que representa una diferencia de 3.261 litros de combustible en una sola maquinaria. La comuna tiene 10 maquinarias pesadas entre camiones, niveladoras y tractores.

También los concejales presentaron denuncias, sobre trabajos de canalización y arreglos de caminos en los barrios San Blas y Guaraní, donde se utilizaron más de G. 310 millones, que solicitan que se investigue.

En la denuncia que se presentó también se observan supuestas irregularidades en aumentos salariales desmedidos que tuvieron un impacto de casi G. 1.500 millones en el presupuesto anual de la municipalidad de Tomás Romero Pereira.

Informes a la CGR

El 23 de junio fue presentada ante Contraloría General de la República (CGR), toda la documentación que respalda el rechazo de la ejecución presupuestaria 2022 y un pedido de auditoría a la administración comunal.

Ediles preocupados por la influencia del hijo de Rivas

Los concejales de Tomás Romero Pereira que conforman la multibancada (Frente Guasu y colorados no cartistas), mostraron su preocupación porque el hijo del intendente, Hernán Ysidro Rivas, es el actual presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

“Estamos preocupados porque no es algo irrelevante que su hijo (Hernán David Rivas), tenga la posibilidad de juzgar en algún momento a jueces y fiscales. Confiamos en la justicia pero tenemos que ser sinceros, no pasa desapercibida esta situación”, señaló el concejal de Tomás Romero Pereira, Concepción Martínez.

Dijo que la semana pasada fue visitado por un escribano en su domicilio para retractarse de algunas denuncias que realizó a través de sus redes sociales contra el jefe comunal.

“Estamos en una situación muy difícil pero no podemos dejar pasar esta situación, son demasiados hechos irregulares”, acotó.

Por su parte, el concejal colorado independiente Adalberto Caballero, manifestó que no pueden apañar este tipo de hechos que no permiten crecer al distrito.

“Es la tercera vez que estamos pidiendo a la Contraloría una auditoría pero hasta ahora no hay respuestas. El distrito no avanza, sin embargo aparecen montos millonarios que supuestamente se ejecutaron y esa no es la realidad”, aseguró el edil.

En otro momento, resaltó que Tomás Romero Pereira tiene muchos problemas, en lo que respecta a caminos vecinales, recolección de basuras, pago a personas con discapacidad que supuestamente se hicieron pero que en realidad no se efectuaron de la manera como se había acordado.

Finalmente comentó que por cuestionar al intendente, están gestando su expulsión del Partido Colorado.