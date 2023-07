Video: denuncian al diputado Jatar “Oso” Fernández por presunta apropiación

El abogado Rodrigo Huespe representa al propietario de una planta embotelladora de agua mineral ubicada en Villeta y según denunció su cliente, el inmueble tuvo una presunta y violenta apropiación por parte del diputado Jatar “Oso” Fernández, elegido por el Partido Cruzada Nacional.

Según Huespe, el candado del tinglado de su cliente fue forzado y personas extrañas ingresaron a la planta donde hay equipamientos valuados en unos 40.000 dólares, mientras que el predio que fue “cercado totalmente en 24 horas”, ya que citó que anteriormente esto se encontraba a campo abierto.

Atendiendo el hecho, principalmente se había denunciado el caso como una invasión de inmueble, sin embargo ahora se rectificó la denuncia por apropiación y hurto agravado atendiendo que esto se dio “de forma violenta” e incluso hay un guardia armado con escopeta y un revólver que custodia el lugar, indicó el abogado.

“Hemos comunicado todo al fiscal interviniente porque mi cliente cuenta con circuito cerrado y las grabaciones pero la solicitud de allanamiento no llegó a ser favorable”, señaló.

Diputado alega cesión de derechos, aseguran

Continuando con su relato, el abogado dijo que el diputado Jatar Fernández estaría alegando una cesión de derechos que lo favorece a él como socio del propietario de este inmueble, sin embargo, el representante legal del denunciante sostiene que su cliente cuenta con las documentaciones que lo acreditan a él como propietario.

Asimismo, Huespe precisó que hoy hubo una constitución de asistentes fiscales en la mencionada planta y llegaron a ver al legislador en el lugar, pero este se habría negado a firmar el acta de constitución del Ministerio Público.

Finalmente el defensor sostuvo que la Fiscalía no estaría avanzando con el caso porque la fiscala titular -que sería Casse Giménez- se encuentra de permiso y de momento interina la causa otra agente del Ministerio Público, Olga González, mientras que su cliente teme a represalias atendiendo el poder e influencias que puede tener Fernández como diputado.

Respuesta de Jatar “Oso” Fernández

Por su parte, el diputado Jatar “Oso” Fernández refirió que su abogado, Gerardo Safuán -su tío- estaría brindando más datos sobre el caso.

Al respecto, Safuán detalló en comunicación con ABC Color que él recientemente compró -culminando la semana pasada el proceso- el mencionado inmueble de una Sociedad Anónima (S.A) y ya siendo el propietario -con las documentaciones correspondientes- recibió el reporte sobre que unas personas intentaron ingresar a la planta.

Ante esto, dijo que fue dando un seguimiento al caso hasta llegar a la comisaría donde incluso se encontró con la persona que ahora denunció la presunta apropiación -el cliente de Rodrigo Huespe- quien le había detallado que algunas máquinas eran suyas, por lo que él le solicitó que muestre las documentaciones correspondientes y aseveró que sin problemas podía retirarlas en caso de ser así.

“Llegamos a un acuerdo, nos dimos la mano y le dije que si hay algo que no es de la sociedad, que con gusto va a poder llevar; él llevó a su gente y yo me puse a total disposición de la Fiscalía”, apuntó.

Abogado niega atropello y violencia

En referencia a la mención del diputado Jatar Fernández, su abogado alegó que él efectivamente es un socio suyo en este inmueble pero que “no corta ni pincha”, por lo que argumentó desconocer por qué se se hablaba de una supuesta violencia en su actuar.

Finalmente, Safuán aseguró que el predio se encontraba prácticamente abandonado y cuando ellos ingresaron, fue a plena luz del día y sin ningún tipo de atropello.

“Varias veces me fui y no había nadie; no hay nada oculto y tengo el papel que me certifica como dueño”, concretó.