Polémica defensa de Esgaib a policía que dio un escopetazo en rostro a exdiputado

“Tenemos varios policías hoy injustamente en la cárcel, que no debemos olvidar son familias destrozadas por haber hecho su trabajo. Uno voy a recordar”, comenzó diciendo el diputado cartista Yamil Esgaib, quién luego mencionó el caso del policía, Benito Joel Sanabria, condenado a prisión por haber disparado en el rostro con balines de goma al exdiputado Édgar Acosta (PLRA), a quién le desfiguró y sigue con secuelas.

El hecho fue durante la represión a las protestas contra el intento inconstitucional de enmienda para la reelección del entonces presidente Horacio Cartes, el 31 de marzo de 2017. En la madrugada posterior, la Policía irrumpió de manera ilegal en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) donde fue asesinado por un disparo de los uniformados el joven dirigente Rodrigo Quintana.

Sanabria estaba “frente al parlamento haciendo su trabajo, defendiendo la institución, se le va una bala de goma a un diputado y 10 años de cárcel, una vergüenza”, dijo Esgaib, quién hasta en un momento casi alentó este tipo de reacciones, diciendo: “esa es la policía que debemos de defender”.

“Nadie se acuerda de ese policía y vamos a investigar otra vez dónde está ese joven, que estaba cumpliendo su deber con bala de goma, y nada más y nada menos que se le saca el salario, se le muere el padre y él en la cárcel, familia destrozada por cumplir con su deber”, refirió Esgaib sin tener en cuenta el lado de la víctima del disparo que protestaba en defensa de la Constitución Nacional.

Cuestionan posible aval para reprimir

Estas expresiones generaron la reacción de la diputada Johanna Ortega (PPS), que cuestionó Esgaib si lo que estaban debatiendo era un aumento presupuestario para la policía o el aval para reprimir a legisladores.

“¿Estamos discutiendo si los parlamentarios pueden ser reprimidos en una manifestación por la policía?. Esa aclaración es importante porque hubo una mención muy grave hacia un hecho que ocurrió con un parlamentario del periodo anterior. Es decir, ¿si el día de mañana vengo a manifestarme la policía puede venir a reprimirme siendo diputada y acá mis colegas van a estar de acuerdo?”, cuestionó Ortega.

Esgaib dijo que supuestamente no se refería a habilitar a la represión contra las manifestaciones, pero siguió minimizando el caso, calificando el disparo como un “accidente”.

“Ha ocurrido un accidente lastimosamente, no me vayas a mezclar las cosas, yo no dije que no podes salir a la calle a manifestar (sic), yo dije que el joven policía estaba cumpliendo con su deber y hoy está preso, eso dije”, acotó Esgaib. El debate concluyó ahí con la votación del tema de fondo.