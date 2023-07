¿Qué está pasando en el PLRA? Miembros del directorio hablan de división y crisis

Dos miembros del directorio del PLRA brindan su postura sobre qué está pasando dentro del partido opositor, que espera la realización de su convención el próximo domingo 6 de agosto, pero justamente uno de los puntos de discusión que se da entre los liberales es dónde se realizará el encuentro, siendo esto totalmente “absurdo”, según calificó Regina Ríos, integrante del mencionado directorio.

Como parte de su idea sobre qué está pasando en el PLRA, Ríos asegura que se “tiene que respetar la institucionalidad” como también “las reglas de juego” dentro del partido, sosteniendo que discutir ahora por dónde se realizará la convención puede demostrar que los liberales están en una “joda”.

Asimismo, dijo que le parece un “chiste” que se peleen por este motivo y a la vez calificó que si los opositores “están en la pavada”, una nueva generación de liberales no se estaría formando ya que los jóvenes no se estarían afiliando al Partido Liberal con estos comportamientos que observa la ciudadanía mientras a su vez existe una división, citó.

“La gente no entiende qué ocurre y no podemos seguir jugando a que hay dos partidos cuando hay solo uno. Hay un sector que quiere adueñarse del Partido Liberal y entrar por la ventana; gente enviada por el cartismo que quiere que la oposición sea a medida del gobierno. No podemos estar replicando lo que dice un tipo como Dionisio Amarilla, él no es un liberal; hay gente que no tiene que estar en el partido”, apuntó Ríos.

PLRA en crisis, afirma Derlis Larroza

Por su parte, el concejal departamental y también miembro del directorio del PLRA, Derlis Larroza, sostuvo que el Partido Liberal “está en crisis” y sin nombrarlo directamente, apuntó hacia Efraín Alegre como uno de los responsables, diciendo que fue el representante de los liberales para las elecciones generales en tres ocasiones y en todas perdió ante los candidatos del Partido Colorado.

También aseguró que el Partido Liberal Radical Auténtico “siempre ha tenido crisis profundas”, sin embargo, dijo que “a nadie le sirve” que el partido siga perdiendo en las elecciones y no llegue al poder, mientras que como una posible solución, el político sostuvo que es el “momento preciso para una nueva generación” y que su presidente -Efraín Alegre- “asuma la responsabilidad política”.

Asimismo, apuntó que el partido “se manejó absolutamente mal” pero consideró que “aún se puede salir a flote” con un liderazgo político que no lleve nuevamente “a tres derrotas y a la llanura”.

“No hay una salida si es que vamos a seguir teniendo a esta gente; muchos actores políticos tuvieron sus fallas y han votado mal; el discurso cartista - anticartista ya nos llevó tres veces a la derrota”, sentenció el concejal.

