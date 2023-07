PLRA al borde del quiebre en dos facciones, según senador

Ever Villalba, contó que luego de realizarse una segunda sesión paralela del directorio del PLRA, en la que no estuvo el presidente legítimo, debido a que no estaba enterado, y que se realizó para aprobar resoluciones favorables a los intereses de un sector, se podría dar la división total del partido.

“Lastimosamente, podría terminar en la división total del partido. Hacemos un llamado para ver la posibilidad de un diálogo y un reencuentro de la familia liberal, para tratar de zanjar esta situación. No podemos estar con dos directorios paralelos. Si no se soluciona antes del 6 vamos a tener dos convenciones y eso ya estaría dando inició a dos partidos liberales”, afirmó.

Diputados tratan de zanjar quiebre

Villalba dijo que hay una iniciativa de parlamentarios, principalmente de diputados, la cual ya tuvo dos encuentros en la sede del directorio, con la que siguen trabajando en un intento de unir las diferentes posturas que existen para evitar el quiebre definitivo del PLRA.

“Yo tengo esperanzas de que hay tiempo para tratar de hacer un buen acuerdo donde todos ganen. Hay una idea que tiene el consenso de todos los parlamentarios, que los legisladores nos sumemos al directorio con voz y voto, actualmente somos parte de un comité político, pero no tenemos voz ni voto”, agregó.

Afirmó que después de resolver el conflicto, se debería resolver algunas líneas de renovación y modernización del partido, acordar algunos puntos, conversar con el presidente, el vicepresidente y con los distintos movimientos para iniciar un proceso de renovación. “En esa línea estamos los líderes más jóvenes para tratar de zanjar esta situación”, indicó.



Culpó de la derrota del PLRA a legisladores cartistas

Consultado sobre si la salida de Efraín Alegre de la presidencia del PLRA zanjaría el conflicto, respondió que el titular de la organización política fue electo por los liberales y no hay elementos legales estatutarios para expulsarlo

“Si vamos a desecharle a la gente que creemos son responsables de los resultados, hay muchas personas responsables. Todo el directorio, el vicepresidente. Sostengo que los responsables de nuestra derrota son los parlamentarios del periodo anterior, que con su actuar hicieron que la ciudadanía no confíe en nuestro proyecto, con la línea del PLRA, y eso afectó la campaña de la Concertación”, aseguró.



Habló de que es hora de sentarse a dialogar y recuperar la disciplina partidaria, ya que no puede ser que un sector vote en una línea y otro en otra. De continuar así, estarían camino a la división total, lo cual sería lamentable para el partido, según afirmó.