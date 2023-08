Preocupa intención de eliminar la Secretaría Anticorrupción: “Sería un retroceso”

En una reunión con senadores del Congreso, Santiago Peña ayer confirmó sus intenciones de suprimir la Secretaría Nacional Anticorrupción. “Me preocupa un poco si es que la intención es la de dejar de atender un eje de actuación estatal, que es el trabajo vinculado a los mecanismos nacionales e internacionales de prevención y lucha contra la corrupcion pública”, expresó al respecto René Fernández.

El exministro anticorrupción agregó que, más allá de la denominación de la institución y su presupuesto, el Paraguay tiene un “gravísimo” problema en cuanto a mecanismos de prevención y control de la corrupción.

“A nivel internacional, lastimosamente, estamos conceptuados, en todos los índices, como un país donde existe una alta incidencia de la corrupción pública. Desde ese aspecto es preocupante la decisión (de Peña) si es que no existe un mecanismo, un plan, para atender esa situación”, declaró.

En el Gobierno de Cartes, la Senac “no presentó ninguna denuncia”

Tras una reunión con el presidente Mario Abdo Benítez y otros ministros del Gabinete actual, Fernández aseguró que en este gobierno la Secretaría Anticorrupción tuvo un gran protagonismo y llevó adelante investigaciones que concluyeron en casos presentados ante el Ministerio Público.

“También hemos trabajado en numerosos mecanismos que buscan anticipar a los actos de corrupción”, aseguró. Mencionó, por ejemplo, la ley de prevención del conflicto de intereses, que ya se encuentra vigente.

No obstante, recordó que durante la era de Horacio Cartes la Secretaría Anticorrupción no funcionaba como lo hace actualmente. “Me consta que en el gobierno interior, la Senac lastimosamente, no tenía un rol activo, no había presentado ningún tipo de denuncia, pero en este gobierno tenemos datos, estadísticas, logros y evidencias de que se ha apostado por fortalecer la Senac”, insistó.

Finalmente, aseguró que no fortalecer la institución sería “un retroceso”.