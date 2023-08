Diputados aprueban a medias millones para Peña

Entre los proyectos sancionados ayer y remitidos ya al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto, se destaca la ampliación por G. 140.000.000.000 (unos US$ 19 millones) para equipar el futuro “gran hospital” de Coronel Oviedo, cuya construcción se estima que culminará entre diciembre de este año y enero de 2023.

Este proyecto generó disputa entre las bancadas coloradas de Fuerza Republicana y Honor Colorado, luego de que el diputado Walter Harms (ANR, HC) haya tildado de “negligente e inútil” al gobierno de Mario Abdo Benítez en gestión de salud, sobre todo en la pandemia.

El diputado Daniel Centurión (ANR, FR) respondió y defendió la gestión de Abdo. Advirtió que si el cartismo sigue con “ataques”, podrían quebrar la “concordia” que existe entre colorados en la Cámara Baja.

“Si nos empujan (a un quiebre), pues veremos la decisión que vamos a tomar nosotros”, dijo Centurión.

Aunque se aprobó la ampliación para Salud, la bancada de FR se retiró disgustada antes de votar el segundo punto, que era una ampliación por G. 10.000 millones para construir una ruta de 70 km en Canindeyú, que tuvo media sanción..

También se sancionó un préstamo por US$ 70 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); otro más de 9.294 millones de yenes (unos 64 millones de dólares) de la Agencia de Cooperación lnternacional del Japón, para obras de la ANDE.

Este dinero puntualmente es para la construcción para el programa de Expansión del Sistema de Transmisión en Alta Tensión y Acciones de Eficiencia Energética, que comprende obras como la línea de transmisión de 500 kV Yguazú-Valenzuela y obras complementarias, como ser la puesta a punto de 90 subestaciones de la ANDE.

Otro préstamo de US$ 120 millones quedó colgado”

Si bien empezó a debatirse ayer, quedó pendiente de aprobación por falta de quórum otro crédito de US$ 120 millones para la ANDE, en este caso para la construcción de la línea de transmisión de 220 kV entre Villa Hayes-Villa Real-Pozo Colorado-Loma Plata y la Subestación Pozo Colorado.

Este punto quedó pendiente ya que surgieron dudas de parte de la oposición sobre millonarios gastos “extra” incluidos en las condiciones de préstamos, que consiste en US$ 75 millones del Banco de Desarrollo del Estado de la República Federal de Alemania, más US$ 45 millones del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca Del Plata (Fonplata).

El diputado Diosnel Aguilera (PLRA, C) puntualmente cuestionó, además que recién ahora que se está por renegociar el Anexo C, se apure la construcción de estas obras, pero sobre todo que de los US$ 120 millones, US$ 30 millones estén comprometidos para “administración, monitoreo y evaluación”, rubros de difícil control.

Ante esto, el diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, C) pidió un cuarto intermedio para tratar de aclarar las dudas, a lo que los cartistas aceptaron a regañadientes, sin embargo, trascurrido el plazo, las explicaciones aparentemente no fueron satisfactorias, ya que cuando se retomó la sesión, ya no hubo quorum.