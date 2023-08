Aprobación de fondos para Salud, deja en “terapia intensiva” la unidad colorada en Diputados

La Cámara de Diputados sancionó un ampliación presupuestaria para el ejercicio fiscal vigente por G. 140.000.000.000 (unos US$ 19 millones) para equipar el denominado “Gran Hospital” de Coronel Oviedo, cuya construcción está prevista culmine a finales de este año.

Lea más: Cartistas pintan de víctima a Cartes y abdistas les recuerdan la enmienda de sangre en Diputados

El dinero aprobado es tanto para la compra de equipamientos, muebles e insumos, así como para la contratación de personal de blanco, según indicó la diputada Cristina Villalba (ANR, HC), presidenta de la Comisión de Presupuesto.

Lea más: Diputados estudian ampliaciones y préstamos por casi US$ 274 millones

Al inicio, la iniciativa no generó mucha controversia atendiendo que es harto conocida la carencia en nuestro país en materia de salud, pero sí hubo referentes de la oposición que cuestionaron la falta de detalles sobre costos y destino del millonario monto, atendiendo a que se carecía de informe específico del Ministerio de Hacienda.

Hasta ese punto, lo colorados estaban en sintonía, defendiendo la aprobación de la ampliación, sin embargo, el diputado Walter Harms (ANR, HC) quebró la “concordia” al llamar “inepto” al gobierno de Mario Abdo Benítez.

Harms recriminó al grupo de Abdo, afirmando que tras la “negligencia e inutilidad de un gobierno que no supo leer la coyuntura de una pandemia quieran embanderarse de acciones que fueron absolutamente insuficientes. Los hospitales, los tres grandes hospitales fueron proyectados en el gobierno anterior a este (Cartes)”.

El diputado cartista siguió arrojando más leña al fuego, apuntando directamente al expresidente Abdo Benítez y su gestión en la pandemia de Covid-19.

“US$ 1.600 millones en una ley especial de emergencia le dimos a este gobierno, de los cuales 500 (millones) apenas destinaron a salud y el resto llevaron a construir rutas asfaltadas porque proveia el presidente de la República el asfalto”, disparó.

Nos “empujan” al quiebre

El diputado Daniel Centurión (ANR, FR) fue enfático en su respuesta y justificó diciendo que ningún gobierno siquiera de primer mundo estuvo preparado para afrontar la pandemia y que el gobierno hizo lo mejor que pudo con los recursos que tuvo y que además, tuvieron que lidiar con “oportunistas”.

“También nosotros vimos los oportunistas y politiqueros de siempre que utilizaron la desgracia de la pandemia para buscar la inestabilidad y la ingobernabilidad”, dijo Centurión, quién además advertió que si desde Honor Colorado siguen con estos “ataques”, los terminarían empujando a quebrar la unidad colorada en Cámara de Diputados, que le permite al gobierno de Santiago Peña contar con mayoría propia al inicio de su gobierno.

“Si lo que buscan es quebrar la bancada del Partido Colorado con sus irresponsabilidades y afirmaciones temerarias, amenazando organismos del Estado, menoscabando y mintiendo (...) por supuesto que vamos mantenernos firmes en nuestra convicciones, nuestros principios y vamos a defender la verdad y la institucionalidad de la República”, afirmó Centurión.

El diputado de Fuerza Republicana consideró una “desinteligencia” la confrontación que pretende el cartismo, sobre todo en este momento donde “nuestra patria y nuestro pueblo, lo que menos quiere es este tipo de confrontaciones irresponsables a lo que nos están empujando algunos colegas diputados”, pero “si nos empujan, pues veremos la decisión que vamos a tomar nosotros”.

Harms no se quiso quedar callado, y terminó diciendo a su correligionario: “No me voy a sentir ofendido ni agredido nunca, porque no le alcanza su estatura para intentar sentirme ofendido”.

Retiro de la bancada de FR

Si bien el proyecto terminó siendo sancionado y remitido al Ejecutivo para su promulgación o veto, la bancada de Fuerza Republicana se retiró en bloque durante el tratamiento del siguiente punto, pero en clara disconformidad con el debate anterior.

El líder de bancada, Carlos Núñez Salinas (ANR, FR) comunicó al presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre (ANR, HC) la decisión.