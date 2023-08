Lilian Samaniego responde a Horacio Cartes y le lanza una advertencia

“Él puede ser poderoso, pero yo no permito que nadie me intrigue, me busque perjudicar por más poderoso que sea”, respondió ayer la senadora Lilian Samaniego al presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, quien denunció a la legisladora y a otras personas por una supuesta persecución política.