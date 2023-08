Convenio con la UE: senadora ruega a sus colegas que, “por favor, lean” y no “fabriquen fantasmas”

La senadora colorada Lilian Samaniego lamentó la ratificación de Diputados para derogar el convenio con la Unión Europea para la educación. Pidió a sus colegas en el Senado que no “fabriquen fantasmas” que no existen. “Les pido, por favor, lean, sean serios, responsables”, exhortó. Aseguró que los proyectistas “salen a defender algo que no existe”, haciendo referencia a los discursos de grupos fanáticos “provida”.