Santiago Peña ratifica que no impedirá la eventual extradición de Horacio Cartes

El presidente electo Santiago Peña (ANR) concedió una entrevista a la revista brasileña Veja, y en la misma, fue consultado puntualmente sobre la eventual extradición de Horacio Cartes, exmandatario y actual titular de la ANR, declarado “significativamente corrupto” por el gobierno de Estados Unidos, que también lo sancionó financieramente.

La periodista de Veja mencionó la sanción financiera por corrupción impuesta por Estados Unidos a Horacio Cartes, “quien se mantiene a su lado, al punto de que algunos dicen que su administración será bicéfala” y consultó si la situación con los estadounidenses será un corset para su gobierno.

El presidente electo respondió: “Horacio niega estas acusaciones y se defenderá, pero las históricas y buenas relaciones entre Paraguay y Estados Unidos no cambian. Tenemos intereses comunes en las áreas de seguridad, anticorrupción y democracia. Si hubiera un pedido de extradición de Horacio no habría impedimento de mi parte, después de todo, es un proceso judicial y no le corresponde al Ejecutivo interferir”.

Agregó: “Recordando que es un aliado (Cartes) importante, pero la responsabilidad de gobernar es mía”.

Contrabando de cigarrillos e impuestos

En otro momento de la entrevista, Santiago Peña fue consultado sobre el contrabando de cigarrillos paraguayos al Brasil. Concretamente la pregunta fue: “De cada diez cigarrillos vendidos en Brasil, casi la mitad son ilegales y la mayoría proviene de Paraguay. ¿Cómo combatirá el contrabando?” El futuro jefe de Estado, respondió: “La mayoría de los cigarrillos ilegales en Brasil se compran legítimamente en Paraguay, donde la industria tabacalera es de suma importancia para la economía. El contrabando en la frontera es promovido por la diferencia de impuestos, altos en suelo brasileño y bajos en suelo paraguayo. Lo que debemos hacer es institucionalizar estas ventas, para que el producto llegue legalmente a Brasil a precios más bajos”.

El 22 de julio de 2022, Horacio Cartes, mentor político de Santiago Peña, fue designado “significativamente corrupto” por el Departamento de Estado de EE.UU. Luego, el 26 de enero pasado, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro norteamericano impuso graves sanciones financieras a Cartes.

El tercer paso es que un juez de EE.UU., vía Departamento de Justicia, remita un pedido de extradición a Paraguay.

