Santiago Peña promete mucho pero olvida a la mujer y binacionales

Firmeza y Cartes

Santiago Peña dijo en su discurso, ayer en el Litoral del Palacio de López: “Hoy asumo con honor la responsabilidad de servirlos como su mandatario. Me dirijo a ustedes con humildad y determinación y me comprometo a sostener y consolidar las competencias necesarias para gobernar con éxito. Y aquí quiero ser muy claro: el éxito es lograr que ¡todos los paraguayos estén mejor y que el mundo sea testigo del resurgir de un gigante. Me comprometo a ejercer un liderazgo firme y ético, basado en los principios de transparencia, integridad y servicio público”.

“A mis correligionarios y correligionarias de la ANR, a las autoridades y al Presidente de mi partido, don Horacio Cartes Jara, gracias por perseverar, sin desmayos, en la construcción de consensos y en la búsqueda de acuerdos por sobre las diferencias. Hoy nos toca llevar esa vocación política al servicio de todos los paraguayos. Deseamos ser un partido al servicio de la Nación”.

Diálogo y consenso

“La capacidad de dialogar y la capacidad de alcanzar acuerdos políticos no son solo habilidades, sino actitudes indispensables para un liderazgo exitoso. Estableceré puentes de diálogo y cooperación con todos los sectores para lograr acuerdos que beneficien a nuestro país. Trabajaré por construir consensos que se basen en el bien común, superando aquello que nos divide”. “Necesitamos crecer en ciudadanía, pluralidad, tolerancia y democracia. Es hora de un pacto para alcanzar la calidad de vida que se merecen las familias paraguayas, donde el consenso sea una obligación para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Sepamos entender las señales que nos da la

ciudadanía. La paciencia y la tolerancia se agotan ante el hartazgo de los ciudadanos que ven a sus líderes pelearse mientras faltan útiles en las escuelas, medicamentos en los hospitales y seguridad en las calles”.

Cambio climático e integración

“El cambio climático es real, es un gran desafío planetario y debemos tomar medidas rigurosas para evitar un mayor daño al planeta. Aunque nuestro país no ha contribuido de forma importante a la generación de gases de efecto invernadero, vemos con preocupación que algunas iniciativas, sin duda bien intencionadas,

podrían obstaculizar nuestro desarrollo humano. El Paraguay es parte de la solución, por lo que priorizaremos un modelo de desarrollo justo, sostenible y sustentable en todos los aspectos, privilegiando nuestro medio ambiente que es nuestro hogar y que, con nuestra gente, es nuestro capital más valioso”.

“Paraguay se está convirtiendo en el centro logístico del Corredor Vial Bioceánico Sudamericano, lo cual convierte en una oportunidad nuestra centralidad geográfica y fortalece la integración con países vecinos y mercados del Pacífico”.

“Este corredor comercial impulsará el Mercosur y la Alianza del Pacífico, promoviendo un mayor acercamiento entre ambos bloques. Además, por su intersección con la Hidrovía Paraguay-Paraná, esta se convertirá en la forma más competitiva de transportar productos de diferentes países a los puertos del Pacífico, facilitando consensos para la gestión de la navegación fluvial”.

No citó binacionales ni a la mujer

El presidente Santiago Peña omitió en su discurso temas clave como los relacionados a la niñez, la adolescencia, mujer, la discapacidad, los adultos mayores y los pueblos originarios. Tampoco mencionó las mayores riquezas que tiene el país, que son las binacionales Itaipú y Yacyretá.

Peña tiene varios desafíos en el sector energético, como a revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, que es la oportunidad y el contexto en que el Gobierno debe aprovechar para demostrar que tiene derecho a la plena disponibilidad de su energía para utilizarla o venderla al Brasil a precio justo. También la revisión de todo el Tratado de Yacyretá, no solo del Anexo C, y la eliminación definitiva de la deuda espuria de Yacyretá. Tampoco mencionó la tasa de pobreza, que en el 2022 fue del 24,7%, superior al 24,2% cuando asumió Mario Abdo Benítez en 2018 y afecta a 1,9 millones de personas. La pobreza extrema subió de 4,8% (2018) a 5,6% (2022).

Solo se refirió a la pobreza señalando que l foco de la lucha contra esa situación es la persona vulnerable, no un conglomerado de instituciones paquidérmicas que acumulan licitaciones, generan clientelismo y despachan prebendarismo. Dijo que se necesita generar por lo menos 500.000 nuevos empleos de calidad para atender la demanda de la población.

Promete eficiencia y educación

“Una gestión efectiva es esencial para lograr resultados que se sientan en los bolsillos y en las mesas de las familias paraguayas. Me aseguraré de administrar eficientemente los recursos de nuestra nación, implementar políticas y programas que beneficien a todos los ciudadanos y garantizar una rendición de cuentas rigurosa”.

“Me comprometí durante la campaña a

involucrarme personalmente en la modernización de nuestra gestión educativa. A identificar prioridades y urgencias y asignarles los recursos necesarios de manera oportuna”.

“A mejorar la calidad de vida de nuestros docentes para que ellos, con todas sus fuerzas, impulsen los cambios que nos permitirán entregar a nuestros hijos una educación de calidad; A dejar de hacer remiendos en infraestructuras obsoletas y construir verdaderos centros de excelencia educativa en cada distrito del país”.

“A dejar de usar a la educación como la eterna excusa de nuestras deficiencias mientras poco o nada hacemos para mejorarla”.

" A utilizar la cooperación internacional para apuntalar nuestros propios proyectos de soluciones educativas y no para experimentar con ideas foráneas o enlatadas que solo distraen esfuerzos”.

“En Salud vamos a hacer las cosas bien. Una sala de terapia intensiva, puede salvar vidas, pero también puede ser el negociado de un mal gobierno y la causa de desatención de las verdaderas necesidades de la gente por el mal uso de recursos. Eficiencia y transparencia en el uso de recursos para atender mejor a nuestra gente. Puesta a punto de la infraestructura y equipamientos de los centros de atención médica integral en cada distrito”.

No más filas en Salud

“Énfasis en la prevención y en la atención oportuna de las dolencias. Basta de largas filas de espera, agendamientos interminables, equipamiento que no se usa por falta de insumos, de mantenimiento o de personal”.

“En salud los errores o negligencias se pagan con vidas. Por eso no habrá una segunda oportunidad para los que fallen. En seguridad nos duele el dolor de las familias de las víctimas, nos duele cada muerte, cada injuria, cada secuestro”.

“Nuestra respuesta inmediata será tan simple como efectiva: más efectivos en las calles, menos en las oficinas. Más utilización de tecnología”.

“Mejor entrenamiento de nuestras fuerzas de seguridad. Racionalización del equipo y los insumos para que estén disponibles en el día a día. Mejor gestión del talento humano”.

Que la política deje de ser tentación para el crimen

“En materia de lucha contra el terrorismo, contra el flagelo de las drogas, la trata de personas, el lavado de dinero y sus delitos conexos, nuestra principal instrucción a todas las dependencias es la integración de esfuerzos con la Fiscalía y la Justicia. Vamos a trabajar duramente para que la política deje de ser una tentación para el crimen organizado. Vamos a establecer sistemas de cooperación internacional más efectivos, basados en el diagnóstico de nuestras necesidades”. “La región también enfrenta otros desafíos estratégicos que no podemos ignorar y que requieren un enfoque regional. Tal es el caso de las redes criminales transnacionales, en especial del narcotráfico y de la trata de personas. Recuerdo aquí a nuestros compatriotas. Secuestrados y a sus familias, y al mismo tiempo renuevo el compromiso que tenemos de acabar con esa forma de crimen en cualquier lugar”.

Ucrania

“Paraguay no estará ausente de la lucha por la paz en todos los rincones del planeta, incluido en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Mantenemos vínculos económicos, culturales e históricos con el pueblo de Rusia, pero no podemos permanecer indiferentes ante la agresión bélica que sufre el pueblo ucraniano, con consecuencias terribles para el desarrollo humano. Ucrania sufre hoy la misma suerte que sufrió el Paraguay durante la Guerra Grande que nos enfrentó con nuestros vecinos. Fuimos invadidos por potencias más grandes y como consecuencia perdimos el 60 por ciento de nuestro territorio y al 90 por ciento de la población masculina. Ese conflicto ha dejado secuelas severas hasta hoy. Creemos en el diálogo y no en la fuerza como mecanismo para solucionar cualquier controversia. Con humildad, instamos a todas las partes involucradas en este conflicto a detener las acciones militares”.