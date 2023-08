Fiscalía remite oficios pidiendo datos de periodistas y experto dice que es “una clara persecución”

Luego de que a nuestro diario llegaran dos oficios remitidos por los fiscales Aldo Cantero, Rodrigo Estigarribia y Daniela Benítez, en los que solicitan que sean remitidos datos sobre el o los periodistas que escribieron dos notas periodísticas relacionadas a declaraciones de Lilian Samaniego y Salyn Buzarquis, el experto en acceso a la información pública Ezequiel Santagada sostuvo que hay una “clara intención de persecución” por parte del Ministerio Público con este pedido.

Llama poderosamente la atención que la Fiscalía insista en conocer el nombre del periodista encargado de escribir las notas, cuando los artículos informativos no se publicaron firmados y, por ende, son responsabilidad de la dirección de este diario.

El experto Ezequiel Santagada dijo que definitivamente este pedido no corresponde, y se preguntó “¿cuál sería el fin de requerir los datos de un periodista que no firmó una nota?”.

“Es para preguntarle sobre sus fuentes”

“¿Para qué lo citarían? ¿Para mirarle la cara? Es para preguntarle sobre cuestiones relacionadas con su nota, probablemente sobre sus fuentes, y sus fuentes están protegidas”, expresó Santagada.

Los hechos sobre los que la Fiscalía requiere información a nuestro diario son públicos. Uno de ellos fue difundido por una senadora en sus redes sociales, y el otro fue una conferencia de prensa convocada por otro actor político, en este caso el exsenador Salyn Buzarquis.

“Está rayando lo ilegal”, dice Santagada sobre pedido de Fiscalía

“No tiene sentido, no corresponde, está rayando lo ilegal”, expresó el experto sobre la acción, luego de explicar que en caso de ser citado, “el periodista se va a amparar en el artículo 26 de la Constitución Nacional, ¿o la Fiscalía pretende que revele sus fuentes?”, se cuestionó Santagada.

Enfatizó en que los fiscales “no deberían haber hecho esto”. “Llanamente es una pésima señal; no puede ser que fiscales no entiendan la elemental consecuencia que tiene esto”, expresó el experto en acceso a la información pública.

“Supongamos que fuera una noticia complicada, y el medio toma la decisión de proteger al periodista para evitar represalias. Está en todo su derecho, por algo lo ha hecho”, aclaró Santagada.

“Es con claras intenciones de persecución”

El experto dijo que este tema es “algo elemental, ni siquiera una cuestión jurídica”.

“Se vive hablando sobre libertad de expresión, no es un tema que no esté en constante debate. Esto es con claras intenciones de persecución, no hay otra”, sostuvo Santagada.

Advirtió que lo solicitado “no es razonable y de nuevo se pone en jaque la libertad de expresión. Matar al mensajero, es lo de siempre”, lamentó.

Santagada se preguntó por qué los fiscales no piden que declaren en todo caso el senador y la senadora. “Sacarán mucha más información de ellos que del periodista”, analizó.

El experto dijo que no culparía de esto a la nueva administración del país, pues esta es del Poder Ejecutivo. Añadió que desconoce si los investigadores que remitieron los oficios le habrán consultado al fiscal general.

Lo que piden los oficios de la Fiscalía

En concreto, uno de los oficios remitidos solicita una copia íntegra certificada de la publicación periodística del 13 de julio de 2022, cuyo encabezado expresa que Lilian Samaniego habla de lavado de dinero en Estados Unidos.

En ese mismo documento, los fiscales piden que se remita un informe de datos de la persona encargada de la redacción del mencionado artículo.

Por otro lado, los agentes fiscales solicitan copia íntegra certificada de la publicación periodística del 6 de junio, de la nota realizada al entonces senador Enrique Salyn Buzarquis, que se titula: “Senadores buscan ir a Estados Unidos para reunirse con congresistas locales”.

Esto último lo dijo Buzarquis en una conferencia de prensa. En este caso también los fiscales piden que se remitan datos de la persona encargada de escribir la noticia.