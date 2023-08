Celeste Amarilla: Quiñónez no ejecutó póliza porque aseguradora es de un cercano a Cartes

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, denunció a su antecesora Sandra Quiñónez por presunta lesión de confianza relacionada a una obra inconclusa en Caazapá y, además, anunció una investigación. Se detectaron omisiones que habrían provocado la prescripción del derecho a reclamar la póliza del seguro, según la denuncia.

La senadora liberal Celeste Amarilla aseveró este martes que Quiñónez debió ejecutar la póliza de seguro tal como establece el contrato de licitación.

Sin embargo, afirmó que la exfiscala general no actuó de acuerdo a lo que correspondía debido a que la empresa aseguradora pertenece a Juan Carlos López Moreira, exministro del gobierno de Horacio Cartes.

“Casualmente la empresa de seguros es Royal Seguros de López Moreira, uno de los exgerentes de Cartes. No es coincidencia y estoy segura que por eso no ejecutó la póliza”, dijo Amarilla.

Es “imposible” que Sandra Quiñónez desconozca sobre póliza

En el contrato se menciona que la firma Royal Seguros SA es la aseguradora y que esta emitió las pólizas de fiel cumplimiento y anticipo de obra, cuyo total arrojaba G. 2.735.952.145. En la página web de la empresa figura López Moreira como director titular y uno de los accionistas.

“No ejecutó la póliza porque se trata de un amigo de la casa”, insistió Amarilla en otro momento.

Así también, aseguró que es “imposible” que Quiñónez desconozca que debió ejecutar la póliza ante una obra inconclusa, lo que derivó en que la misma prescribiera.

Cartes le soltó la mano a Quiñónez

La senadora liberal, asimismo, indicó que el pedido de investigación contra Quiñónez en esta causa por parte del cartismo revela que el expresidente Cartes supuestamente le soltó la mano a la extitular del Ministerio Público, quien fue acusada de beneficiar al exmandatario y su entorno durante su administración en la Fiscalía.

Incluso, señaló que Cartes supuestamente utiliza a figuras como Quiñónez cuando le puedan servir y mientras estas no se metan en problemas. De lo contrario, les retira su apoyo, según indicó.

“Es lo que hace el cartismo, no es la primera vez. O no se acuerdan del llanocartista Enzo Cardozo (condenado). (...) Una vez que fue procesado y ya no volvió a ser senador, Cartes le soltó la mano y ahí está preso. Esto le va a pasar a todos los cartistas porque Cartes les usa, pero cuando empiezan a meterse en problemas, chau. Es lógico que le sueltan la mano (a Quiñónez) si Walter Harms (diputado cartista) está pidiendo que le investiguen”, dijo.

Los diputados colorados cartistas y sus aliados salvaron en cuatro ocasiones a Sandra Quiñónez del juicio político que impulsaban desde la oposición, cuando esta se desempeñaba como titular del Ministerio Público. Entre los fundamentos de los pedidos de destitución de la ex fiscala general figuran: deshonra al cargo, mal manejo administrativo y mal desempeño en sus funciones.