Piden auditar deudas públicas ante temor de que sean “excusa” para más endeudamiento

El gobierno de Santiago Peña asumió la semana pasada y desde entonces ha anunciado que existe una deuda millonaria con el sector privado, principalmente en el rubro de la construcción y la salud pública.

El diputado Carlos Pereira (PLRA) señaló que se deben auditar las deudas para conocer los detalles correspondientes, atendiendo a que -indicó- en cuanto a obras se contaba con el financiamiento total de los proyectos.

“En la Cámara, en la medida que van saliendo algunos proyectos, vamos aprobando financiamiento para el total de las obras. En ningún caso se busca un financiamiento para mitad de una obra. No entiendo la razón o el motivo de tal endeudamiento, si todo eso fue justamente asegurado con algunos compromisos económicos asumidos con entes internacionales”, dijo.

“Hay que ver si es que es cierto todo eso que se menciona, si no es solamente una excusa para endeudar más al país o acceder a más emisión de bonos para poder tener un margen económico mayor, o si no es una excusa también para explicar que el Paraguay todavía no va a empezar a producir nada por justamente todas esas deudas”, prosiguió.

Financiamientos estaban comprometidos

Remarcó que mediante estas auditorías se podrá conocer en qué se gastaron los recursos que se consiguieron para el financiamiento de obras y compras.

“Tenemos que saber qué pasó con esos recursos comprometidos inicialmente, tenemos que saber de dónde surgieron estos nuevos endeudamientos y si corresponden a adendas en cada una de las obras”, dijo.

El Ministerio de Hacienda reveló que al hacer el corte administrativo se cuantificó que el Estado tiene una deuda de US$ 550 millones con las farmacéuticas y empresas constructoras.

Ante ello, el nuevo Gobierno prevé un proyecto de ley para un endeudamiento por el mismo monto para la cancelación de esas obligaciones. Esto duplicaría el déficit fiscal de este año, según las previsiones.