Destitución de Arregui del BNF: es una vendetta política y es ilegal, asegura Nakayama

Eduardo Nakayama, senador liberal, señaló que ven con preocupación la violación del marco normativo en la decisión de destituir, vía decreto, a Carlos Arregui, del Directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF), teniendo en cuenta el orden de prelación establecido en la constitución.

“Ahora por medio de un decreto están queriendo derogar una ley, porque la ley del BNF establece que los miembros del directorio son nombrados por cinco años. Eso no quiere decir que no puedan ser removidos, pero tiene que haber un proceso, tiene que haber causa justificada para poder sacarlo, y yo no he visto nada de eso. Si vamos a ir violando las normas jurídicas de esa manera, lo que estamos haciendo es destartalando el estado de derecho”, remarcó.

Consultado sobre si esta no sería una atribución del presidente, señaló que entiende que no. “Entiendo que la ley prevé que los mandatos son por cinco años. Eso no quiere decir que son inamovibles, pero tiene que haber una causa”.

“Entiendo que el afectado no fue informado, comunicado, ni se le abrió sumario ni mucho menos, y por lo tanto, las preguntas deben ser trasladadas al Ejecutivo a los efectos de saber si es que han emitido un decreto que eventualmente pueda estar violando una ley”, remarcó.

Eduardo Nakayama: es una evidente venganza contra extitular de Seprelad

Consultado sobre una posible vendetta política contra Arregui, Nakayama aseguró que no tiene ninguna duda. No estamos hablando de una persona equis, estamos hablando de una persona que estuvo al frente de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero hasta hace algunos meses”, dijo.

“Estamos hablando de que actualmente el sector oficialista de Honor Colorado se rehúsa a discutir incluso el tema de la Secretaría Nacional Anticorrupción, la SENAC. Ayer ustedes vieron, se levantaron de la sesión dejando sin quórum, lo que demuestra que les incomoda y bastante hablar y debatir de este tema.

Señaló que lo que más le preocupa es la manera de hacerlo, sin siquiera guardar las formas, refiriéndose además al intento de amedrentamiento a la prensa, en el caso de los oficios enviados a dos medios de comunicación, uno de ellos, el diario ABC Color.

