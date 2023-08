Carlos Arregui denuncia que su destitución del directorio dl BNF es arbitrario

Carlos Arregui sostuvo que su remoción del directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF) no está fundada. Sostuvo que no se cumplió ninguno de los puntos del porqué él podía dejar de ser designado, por lo que el decreto presidencial de Santiago Peña no tiene argumento jurídico, asevera.