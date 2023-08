Fiscales que pidieron datos de periodistas se comportan “como movimiento político del partido de gobierno”, dice Filizzola

El senador Rafael Filizzola describió como sumamente grave que algunos fiscales del Ministerio Público se comporten como “un movimiento político del partido de gobierno y sigan una agenda marcada por el expresidente Cartes”.

Dijo esto en referencia al pedido de informe que enviaron los fiscales Aldo Cantero, Rodrigo Estigarribia y Daniela Benítez, en el que solicitan los datos personales de los periodistas que redactaron ciertas notas.

El senador Filizzola criticó a los mencionados fiscales, diciendo que su actuar revela “una ignorancia supina en derecho”.

“Notas no firmadas son responsabilidad del medio”

“Las notas que no están firmadas son responsabilidad del medio, eso está en la Constitución Nacional. ¿Para qué quieren saber la identidad del periodista, para apretarle, preguntarle cuál es su fuente? No se me ocurre otra motivación”, expresó el congresista.

Advirtió que es peligroso que la Fiscalía sea instrumentalizada con una denuncia “temeraria, sin pies ni cabeza”.

“Ahora los fiscales están dando manotazos de ahogado, plantean este pedido de informe a los medios de prensa en un tono amenazante sin sentido”, dijo Filizzola.

“¿Cómo pueden ser fiscales?”

“¿Cómo pueden ser fiscales personas que no conocen la Constitución Nacional, uno de ellos con gravísimos antecedentes? En cualquier lugar del mundo no se permitiría que una persona así siga ocupando un cargo de esta naturaleza”, remarcó el senador en referencia a Aldo Cantero.

Sobre el pronunciamiento anticorrupción que hacían hoy en la cumbre de poderes y las posteriores fotografías en que se ve al imputado Erico Galeano jugando fútbol con parlamentarios en Mburuvicha Róga, Filizzola lamentó que el presidente del Congreso Nacional y el titular de la Corte Suprema de Justicia se presten para una “cortina de humo”.

“Quieren suprimir la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y buscan una forma de distraer la atención. Esto forma parte de las vendettas, la hoja de ruta de pasar factura a quienes en algún momento cuestionaron a Horacio Cartes”, analizó Rafael Filizzola.

Hay “empecinamiento” en suprimir la Senac

El senador recordó que la Senac estuvo vinculada en el caso del avión iraní y eso había generado problemas al expresidente Horacio Cartes. “A partir de entonces surge el empecinamiento de suprimir una dependencia que es necesaria”, opinó el legislador.

Recordó que Paraguay es signatario de dos convenios internacionales de lucha contra la corrupción. “Convenios en los que se establece el enfoque preventivo y de cooperación internacional”, citó.

“Ningún otro organismo del Estado tiene ese carácter preventivo. La Senac es importante porque tiene que haber una contraparte del Estado paraguayo en el cumplimiento de los compromisos en materia de las dos convenciones internacionales contra la corrupción”, dijo.