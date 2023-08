Santi Peña firma acta contra la corrupción, pero ignora preguntas sobre el imputado Erico Galeano en Mburuvicha Róga

Al concluir la Cumbre de Poderes sobre la corrupción de esta mañana, Santiago Peña decidió ignorar las consultas relacionadas a Erico Galeano y su presencia anoche en Mburuvicha Róga para un partido de fútbol con miembros del Gabinete, senadores y diputados.

Poco antes, el Presidente se limitó a decir que luego habrá más tiempo para seguir conversando y empezó a despedirse, mientras ignoraba las consultas. Curiosamente, en la Cumbre de Poderes informó sobre la firma de un acta de compromiso para establecer una estrategia nacional de combate a la corrupción.

También evitaron dar declaraciones el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y César Diesel, presidente de la Corte Suprema de Justicia, quienes rápidamente se retiraron tras la conferencia de prensa.

Sin embargo, uno de los participantes de la Cumbre fue el presidente del Congreso, Silvio “Beto” Ovelar, quien curiosamente anoche participó de dicho encuentro de fútbol junto al senador desaforado e imputado por presunta asociación criminal y lavado de dinero, en el contexto del operativo “A Ultranza”.

Erico Galeano deberá enfrentar audiencia de imposición de medidas

La semana pasada, Galeano logró evitar la audiencia de imposición de medidas al recusar al juez Gustavo Amarilla. Sin embargo, esta mañana un Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado rechazó la “chicana” y el magistrado tiene vía libre para fijar una nueva fecha y convocar al congresista.

Paralelamente, el senador desaforado anoche participó de un partido de fútbol en la casa presidencial junto con Hernán Rivas, Silvio Ovelar y varios otros congresistas y funcionarios del Gobierno.

Santiago Peña habría organizado el encuentro deportivo

Si bien el Presidente no apareció en las fotos difundidas del encuentro realizado ayer en su patio, el senador Gustavo Leite confirmó que fue invitado y conversó sobre el encuentro con el mandatario. Señaló que no pudo ir debido a que la última vez que jugó sufrió una lesión muy fuerte.

“No le dije que no (al Presidente), le dije que ya estoy un poquito grande para jugar fútbol. Aparte, el presidente de la República sabe que estos no son temas trascendentales para que uno esté o no acompañándolo a él”, agregó Leite esta mañana en contacto con ABC Cardinal.

Sobre la presencia de Erico en el encuentro, agregó que “sigue siendo importante la presunción de inocencia”, pero si termina siendo culpable va a “tener un peso político”.