Concejales de Puerto Casado temen que intervención quede en “oparei”

El presidente de la Junta Municipal de Puerto Casado, Claudio Martínez (Honor Colorado), expresó el temor de los ediles en que el pedido de intervención de la administración de Hilario Adorno (ANR), quien ya tiene dos imputaciones respecto a su desempeño como intendente, quede en el oparei al ser tratado en la Cámara de Diputados.

“Es nuestro temor porque ya se está alargando este tema, de diciembre del año pasado que ya estamos viniendo, pidiendo y andando a través de la intervención de la Municipalidad de Puerto Casado. Estamos muy en desventaja porque su hermano es diputado nacional, está en el movimiento de Honor Colorado y tememos porque el diputado, el hermano, dijo que ya tiene los votos para que le salve a su hermano”, afirmó Martínez.

En ese sentido, dijo que tienen miedo de que se concrete lo anunciado por el diputado José Domingo Adorno Mazacotte, quien habría asegurado que tiene los votos para salvar a su hermano, el imputado intendente Hilario Adorno, y el pedido de intervención quede en el “oparei”.

Edil de Puerto Casado cree en promesa de Santi Peña

El presidente de la Junta Municipal de Puerto Casado dijo que también confía en la palabra del presidente de la República, Santiago Peña, quien se comprometió a no tolerar ningún hecho de corrupción durante su gobierno.

“También confiamos en la palabra del presidente hoy en día, Santi Peña, que dijo que no iba a aceptar ninguna corrupción en su gobierno y estamos confiados en esa palabra y nosotros creemos que también ellos van a demostrar que no van a apañar ninguna corrupción, que los diputados no van a apañar ninguna corrupción en este nuevo mandato presidencial”, aseguró el edil.

Adorno compró camioneta con cheque municipal

El concejal Domingo Vera, también de Honor Colorado, explicó que cuentan con varios hechos graves contra el intendente, entre lo que resaltó como más llamativo y en lo que en su oportunidad la Cámara de Diputados ya pidió informes al propio intendente, es la adquisición de un vehículo de alta gama con cheque municipal, registrado a nombre de Hilario Adorno, hecho por el que la Fiscalía de Delitos Económicos imputó al intendente por lesión de confianza y otros hechos.

“Posterior a eso, se ha ampliado una imputación por el hecho punible de administración en provecho propio, que tiene una expectativa de pena realmente elevada y, posterior a eso, hay un hecho muy grave también que afecta a estudiantes de escuela de comunidades indígenas, en las cuales en sus rendiciones de cuenta el jefe comunal del periodo 2022-2023 ha informado de que ha proveído almuerzo escolar, sin embargo, en los informes que hemos recabado del Ministerio de Educación y de los supervisores de la zona y todos los encargados de que eso no fue así”, explicó Vera.

Agregó que la Municipalidad de Puerto Casado no ha proveído ningún almuerzo escolar, además de un montón de denuncias hechas por proveedores tanto de la zona, como de otras zonas, sobre cheques sin fondo, facturas clonadas y un sinfín de situaciones arrimadas a la Cámara de Diputados.

Diputados dijeron estar comprometidos en lucha contra corrupción

Vera afirmó que son conscientes de que la intervención es una cuestión política y que muchas situaciones se arreglan mediante acuerdos.

“Nosotros hemos conversado con todos los líderes de bancadas del Partido Colorado, del Movimiento Honor Colorado, del Movimiento Fuerza Republicana, con los del Partido Liberal, también con los llamados Tercera Fuerza, también hemos conversado y tomamos la palabra de ellos. Extraoficialmente, como dicen ellos, asumieron el compromiso de que esta nueva Cámara tiene que dar señales claras de cambio y de combatir la corrupción, por sobre todo en un municipio muy necesitado como es el de Puerto Casado”, aseguró.

Dijo que esperan que se reivindique al pueblo, ya que es el que finalmente sufre todas las consecuencias, por lo que esperan sinceridad y compromiso de la Cámara de Diputados.