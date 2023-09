Nombramiento de ministros en el Consejo de Itaipú es causal de juicio político a Peña, aseguran

Para el abogado constitucionalista Hugo Estigarribia, la Constitución es sumamente clara con respecto a la imposibilidad de los ministros para desempeñar funciones en otras instituciones de manera paralela, pese a que Santiago Peña decidió nombrar a miembros de su Gabinete como consejeros de Itaipú.

En ese sentido, el abogado recordó que en el artículo 241 se indica que los ministros tienen las mismas incompatibilidades que el Presidente y este no puede ocupar ningún otro cargo público o privado, ya sea remunerado o no.

“Es demasiado claro, no hay nada que interpretar, no hay margen para interpretar”, enfatizó. Asimismo, señaló que Santiago Peña demuestra de esta manera que no respeta la Constitución Nacional.

“Acá se viola la Constitución al nombrar a los ministros. La Constitución prohíbe expresamente esto; entonces, al sacar el decreto, Peña viola la Constitución, incurre en mal desempeño en sus funciones y esto es causal de juicio político”, aseguró.

Peña no respeta la Constitución, asegura

El abogado consideró que el Presidente hace este tipo de nombramientos porque tiene mayoría en el Congreso y está midiendo las reacciones. “Esto genera una crisis innecesaria; como tienen mayoría, piensan que pueden hacer lo que quieren y hacen lo que quieren”, lamentó en contacto con ABC Cardinal.

En otro momento, añadió que el mandatario debería demostrar que posee “cintura política” y volver las negociaciones de Itaipú una “causa nacional”, invitando a todos los sectores de manera representativa. Sin embargo, optó por nombrar a sus aliados, quienes serán “más leales” a él que a Paraguay.

“No le importa la Constitución, no le importa el respeto al Paraguay a través de su Constitución”, insistió el profesional del derecho. Agregó que tanto Peña como su equipo están “probando a la oposición” y midiendo las acciones para saber si se animan o no a plantear un juicio.

¿Quiénes son los nombrados por Santiago Peña para el Consejo de Itaipú?