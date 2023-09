¿Jatar “Oso” Fernández también pasó de Cruzada a la ANR?

Durante la sesión de la Cámara de Diputados de este miércoles, el diputado Jatar “Oso” Fernández se sentó al lado del diputado de Honor Colorado Walter Harms, quien aprovechó la ocasión para sacarse una foto y subirla a su cuenta de X (ex-Twitter) escribiendo “¡Mi nuevo compañerito de banca! Un capo mi amigo “Oso””.

Debido a las fugas que se dieron de la banca de Cruzada Nacional, hasta incluso un pase a Honor Colorado, la publicación de Walter Harms generó sospechas.

Consultamos al diputado Jatar “Oso” Fernández si es que se pasó a la banca de Honor Colorado, a lo que respondió que no. “No. Sigo siendo de Cruzada. Las declaraciones de payaso Cubas (Payo Cubas) denigrando a mi señora y violentándola hicieron que ya no quiera sentarme al lado de las dos diputadas mujeres”, respondió en conversación con ABC Color.

Jatar Fernández solo cambió de lugar, no de partido, dice

Según afirmó el diputado de Cruzada Nacional, fueron las declaraciones de Paraguayo Cubas contra su esposa lo que motivaron a que se cambie de lugar y se sentase al lado de Walter Harms, ya que no comparte que las diputadas mujeres de su partido guarden un “silencio cómplice” ante las declaraciones de Paraguayo Cubas contra su esposa.

“No voy a compartir más yo con..., no sé si ustedes saben las declaraciones que hizo Paraguayo Cubas sobre mi esposa. No voy a sentarme al lado de mujeres que permiten que ellos dicen un líder de su partido hable así con tanta violencia hacia una mujer. Me parece que ellas saben lo que tienen que hacer. Ellas son mujeres y yo pienso que como mujeres deberían pronunciarse en contra de lo que Paraguayo Cubas dijo, es una vergüenza. Es un silencio cómplice. No voy a compartir yo con esa clase de gente”, dijo en conversación con medios de comunicación en la Cámara de Diputados.

Paraguayo Cubas envió al diputado audios en los que trata de manera violenta tanto a Jatar, como a su esposa, lanzando improperios y hasta acusándolos de moverse solamente por el dinero.

Fugas de Cruzada Nacional

Desde que se inició el nuevo periodo legislativo, la bancada que más miembros fue perdiendo es la del Partido Cruzada Nacional. Este lunes, la senadora Zenaida Delgado, quien primeramente se desprendió del partido de Payo Cubas para declararse independiente, finalmente oficializó su pase a la banca de Honor Colorado.

De igual manera, otro legislador que ingresó por Cruzada Nacional fue Javier Vera, quien ingresó en lugar de Rafael “Mbururu” Esquivel, pero al poco tiempo de asumir su banca, renunció al partido de Payo Cubas y se declaró “independiente”.

Otro legislador de la Cámara de Diputados que se desprendió de Cruzada Nacional fue Miguel Martínez, quien se declaró independiente para crear su propio “partido libertario”.