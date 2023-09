Critican que adenda de la Unión Europea sobre educación no tenga un trato institucional

El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, se reunió el martes pasado con la bancada de senadores de Honor Colorado (HC), a quienes entregó un borrador del convenio con la Unión Europea (UE) para la educación, que contiene una ayuda de 38 millones de euros. La misiva lleva la firma del canciller y está dirigida al embajador de la UE en Paraguay, Javier García de Viedma (español).

La senadora Samaniego, quien fue titular de la comisión de Relaciones Exteriores en el periodo pasado, lamentó que la Cancillería institucionalmente no presente lo que denomina adenda (texto añadido o modificado) al convenio firmado entre Paraguay y la UE. “Hasta ahora no tenemos, (adenda) no conozco el material. Vamos a ver cuando llega”, añadió, al cuestionar que institucionalmente no haya llegado al Senado el documento oficial.

Dijo que la cooperación de la UE tiene 30 años de trabajo conjunto. Lamentó que se haya hecho campaña política con el convenio mal informando a la gente. “Hace cinco meses terminaron las elecciones, es momento de dar respuesta, de hacer gestión” y este tema es de relevancia no solamente porque se debe definir qué hacer con la ayuda europea sino porque “crea esta incertidumbre con los acuerdos, convenios y cooperación internacional con otros países de la UE. Además, otros están mirando qué decide Paraguay sobre este tema”, indicó al recordar que un convenio no se puede derogar por ley (porque un acuerdo internacional está por encima de la ley).

Señaló que este tipo de hechos no contribuye a presentar un Paraguay serio, un gobierno que tiene su soberanía y sus decisiones. “Este acuerdo no habla de ideología, no se contrapone con ninguna ley vigente, tampoco habla de nuestros valores”, enfatizó.

Está paralizado, no se desembolsan los fondos, lamentan

Samaniego recordó que parte de los 38 millones de euros hace ocho meses están paralizados y no se desembolsan. “Mientras tanto se caen nuestras aulas, no se entregan los kits. No es del gobierno pasado (Abdo), sino del anterior (de Horacio Cartes)”, dijo sobre el proyecto que tendrá sanción ficta el 29 de noviembre y se definirá en el último trámite legislativo.