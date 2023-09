Nicanor pide no “hostilizar” denuncias entre colorados, ya que todos en política tienen “mugre”

El expresidente de la República, y referente político del anterior gobierno de Mario Abdo Benítez (ANR), Nicanor Duarte Frutos, en entrevista ayer por ABC TV, trató de asumir un perfil “conciliador”, minimizando las denuncias de persecución contra funcionarios colorados no cartistas y sobre todo, pidió frenar “ataques” entre colorados, con las supuestas denuncias de corrupción en el gobierno anterior.

“En la política, el más limpio tiene mugre, esa es la realidad, porque si querés limpiar el cauce contaminado tenes que bajar al cauce y ahí te vas a salpicar, no podes tener las manos tan limpias”, afirmó Duarte Frutos sobre los informes de Contraloría y otras denuncias sobre supuestos hechos de corrupción en el gobierno de Abdo Benítez, azuzadas por cartistas como el senador Basilio “Bachi” Núñez.

“Con causa o sin causa, pero en política no te vas a salvar de las sospechas, de las acusaciones y en ese campo hay que trabajar. No se lo que Bachi sabe, pero no veo la necesidad de hostilizar las relaciones, ahora, si hay pruebas contundentes, que actúen los jueces”, afirmó Duarte Frutos.

Alegó que incluso no solo en su gobierno y el de otros colorados hubo acusaciones de corrupción, sino también “hubo más” en el de Fernando Lugo.

Incluso, para tratar de calmar las aguas, minimizó las denuncias de despidos por “persecución” a funcionarios de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), institución de la cual fue director paraguayo hasta el final del mandato de Abdo Benítez.

“Las desvinculaciones (en Yacyretá) son, diría yo, normales. Yo no tengo amigos que están por encima de los intereses laborales y también las autoridades pueden tomar la medida de reajuste interinstitucional”, dijo y remarcó que “la política es así nomás”.

No obstante, dijo que en todo caso, si existen despidos irregulares, seguro se dirimirán en la Justicia, pudiendo verse obligados a restituir a los echados o pagar indemnizaciones fuertes, y “hoy la entidad no tiene tantos recursos”.

Mayoría favorable a Santi y Cartes

Respecto a la coyuntura política en torno al gobierno de Santiago Peña y la gestión de Horacio Cartes al frente del Partido Colorado, el expresidente Duarte Frutos dijo que ambos deben saber administrar la mayoría en el Congreso que poseen.

“Se puede consolidar esta mayoría o se puede despilfarrar, y eso ¿de quién van a depender? de la capacidad de articular intereses políticos del presidente Peña y del presidente del Partido”, apuntó, reconociendo el rol que tiene HC en el partido.

Dijo que pese a “discusiones políticas”, su relación con Cartes “nunca fue mala”. “No tengo yo problemas personales, más todavía ahora que es presidente del Partido. Nos derrotó, cada elección nos gana este tipo, que vamos a hacer”, alegó.

Pide retomar diálogo con Argentina

Nicanor Duarte, que en el gobierno anterior fue embajador de nuestro país en la Argentina, apoyó las medidas asumidas por Santiago Peña para defender los intereses nacionales en el conflicto por la Hidrovía, pero consideró que ambas partes deben buscar el diálogo y no la polémica.

“No tenemos otra manera de buscar la solución, que el fortalecimiento de la política, la persuasión, la argumentación, el diálogo y no la polémica”, dijo. Enfatizó que la polémica es una “guerra verbal” y el diálogo busca soluciones en común.