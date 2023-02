Nicanor cambia su discurso contra Horacio Cartes y Santiago Peña

Ayer en Palacio de López, tras una audiencia con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el exmandatario Nicanor Duarte Frutos destacó la posición del candidato a la Presidencia, el cartista Santiago Peña, al referir que la Justicia debe hacer su trabajo, ante un eventual pedido de extradición del presidente de la ANR, Horacio Cartes, sancionado financieramente y declarado “significativamente corrupto” por el gobierno de Estados Unidos.

El expresidente de la República (2003-2008) y ahora miembro titular de la Junta de Gobierno, aseguró que las sanciones no perjudicarán la campaña de la Lista 1 porque “Peña no es Cartes”. Nicanor dijo que Peña no está señalado por el gobierno de los Estados Unidos. Agregó que se necesita un “Presidente que esté comprometido con el funcionamiento de las instituciones”.

Añadió que no cree que la ANR sea un laboratorio antinorteamericano. Admitió que las acusaciones contra Cartes son graves.

Indicó que está de acuerdo que el Gobierno de EE.UU. debe enseñar las pruebas que tiene contra HC y el vicepresidente Hugo Velázquez, también sancionado financieramente y declarado “significativamente corrupto”. Señaló que de lo contrario se puede interpretar como una cuestión electoral.

Cambia, todo cambia... en la ANR

En la campaña electoral que disputaron Fuerza Republicana y Honor Colorado, Nicanor Duarte Frutos fue uno los actores políticos del oficialismo que más fuerte tiroteó contra Cartes y Peña.

Por ejemplo, el 17 de agosto del 2022, Duarte Frutos dijo que “el primer traidor es Santi, que cambia de partido por un cargo”. Recordó el pasado liberal del candidato de HC y lo describió como alguien que “traiciona toda su historia por el dinero, el cargo y el oportunismo”.

Sobre Cartes, Nicanor afirmó que el exmandatario está “estigmatizado, tachado y no puede mostrar su cara en la comunidad internacional”.