Saguier urge al Tribunal Electoral rechazar demanda de Efraín Alegre

Miguel Abdón “Tito” Saguier presentó una contestación a la acción de nulidad planteada por el expresidente del PLRA Efraín Alegre ante la Justicia Electoral. Alegre acusó a Saguier de haber dado seguimiento a la Convención Partidaria que lo destituyó del cargo después de que él intentara levantar la sesión.

Según el apoderado general del PLRA, Agustín Saguier, Alegre planteó en forma errónea la demanda, primero al no agotar la instancia interna y segundo al demandar a su padre y defendido Miguel Abdón Saguier y no al PLRA por el tema de la Convención que lo separó del cargo el 6 de agosto.

El Tribunal Electoral de la Capital ya rechazó el pedido de medida cautelar realizado, pero todavía debe definir el fondo de la cuestión.

“En síntesis, la demanda de nulidad debe ser rechazada, primero, por su carencia de presupuestos procesales de validez. En efecto, el demandante no agotó las vías administrativas internas, pudiendo haber planteado la reconsideración ante la Convención Nacional Extraordinaria y, por ende, no tenía expedita la vía para traer una acción ante la Justicia Electoral”, señaló Saguier en su escrito.

“Lo suyo ya era indefendible”

“El demandante (Efraín Alegre) hizo uso de la palabra para decir que no iba a renunciar, que no sometería tal moción a consideración porque la consideraba ilegal, amén de proferir insultos hacia mí. Pero se debe hacer notar, no ensayó ningún argumento para desacreditar la propuesta debidamente mocionada para sustituirlo del cargo. En otras palabras, no es que no tuvo derecho a defenderse, sino que no supo hacerlo o, mejor dicho, no tenía cómo hacerlo porque lo suyo ya era indefendible”, sostuvo.

“Como no tenía otra alternativa, intentó forzar el levantamiento de la Convención Nacional Extraordinaria, pero ni siquiera hubo una moción de orden en ese sentido. Tampoco se produjeron incidentes o actos de violencia que hayan hecho inviable continuar con la Convención”, agregó.

“El demandante se retiró de la sede en la que se continuó desarrollando la Convención Nacional Extraordinaria, con la presencia de 325 convencionales de los 525 originalmente habilitados. Se siguió desarrollando con normalidad”, finalizó.