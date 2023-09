Pese a denuncias, los gobernadores solicitan más dinero de Fonacide

Pese a graves denuncias de mal uso del dinero, los 17 gobernadores piden más dinero porque argumentan que no les alcanza. El presupuesto 2023 asciende a más de G. 1,1 billones (US$ 158,8 millones) y para el año 2024 tienen asignados G. 1,2 billones (US$ 165,9 millones), lo que implica un incremento de 4,5%.