Plan anticorrupción de EE.UU.: no creen que Santi Peña pueda alejarse de Horacio Cartes

“La influencia es categóricamente de mucha posición en el gobierno de Santiago Peña. El presidente Peña llega de la mano de Honor Colorado y Horacio Cartes es líder de Honor Colorado; el que quiera desconocer o ver de otra forma la situación se equivoca”, afirmó Blanco.

Enfatizó en que Peña no tiene realmente un respaldo político propio, ya que en Honor Colorado “el líder es Horacio Cartes, categóricamente”, y esto hace que difícilmente pueda separarse de su influencia.

Según dijo, esto se palpó claramente con la comparecencia del mandatario ante la Junta de Gobierno del Partido Colorado, del cual Cartes es presidente.

“Particularmente, creo que eso no se va a dar (distanciamiento) o no va a ser de la noche a la mañana, salvo que ocurran acontecimientos que marquen una situación concreta, pero no creo que eso ocurra”, consideró el diputado liberal.

Embajada de EE.UU. no confirmó plan anticorrupción, dicen

Respecto al supuesto plan de los Estados Unidos para combatir la corrupción en nuestro país, Blanco dijo que pese a que la embajada no ha confirmado dichos documentos, igualmente siguen con atención el desarrollo de la relación con el país del norte.

“Todavía la clase política no ha dado una muestra de voluntad política real de combate a la corrupción, tenemos muchas leyes que han sido aprobadas, sin embargo, son las instituciones las que no funcionan”, sostuvo el parlamentario.

En tal sentido, finalmente reconoció estas falencias institucionales para combatir la corrupción y lo que les queda es intentar “intensificar el trabajo de control desde la Cámara de Diputados respecto a denuncias que se están haciendo”.