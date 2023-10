Expropiaciones deben analizarse mejor, dicen

El proyecto fue aprobado en Diputados el periodo pasado bajo la tesitura de que en el sitio estaban personas de condición humilde, sin embargo, la semana pasada en la Cámara de Senadores, tras la sanción ficta, se descubrió que los beneficiados son personas de buen pasar, políticos y hasta empresarios.

“El Congreso Nacional tiene como tarea realizar una revisión más exhaustiva de los proyectos de ley de expropiaciones que se presentan en el Poder Legislativo. Es una gran responsabilidad al apoyar y votar por una ley. Existen determinadas leyes como el caso de las expropiaciones que necesitan una revisión de los procesos”, dijo el cartista Latorre.

No quiso admitir que muchos diputados no leen los proyectos que se aprueban, pero reconoció que si leen, lo hacen de manera superficial y no a cabalidad; por eso se encuentran con este tipo de escándalos, como el ocurrido con la propiedad del Ministerio de Defensa.

“No sé si no se lee o no se socializa, pero evidentemente la información que llega hasta la Cámara de Diputados no es completa. Apoyo la posición a ser tomada por el presidente Santiago Peña a favor del veto de la ley”, expresó el legislador oficialista.

En otro momento, indicó que se debe revisar los procesos y no dejar solo en manos de las comisiones asesoras del Congreso.

“Revistar el mecanismo (sobre) cómo se generan las expropiaciones, los trámites con las comisiones asesoras evidentemente no es suficiente y debemos hacer una revisión del tema”, dijo.

Cuestionan la iniciativa del presidente Peña

El diputado de Fuerza Republicana Roberto González indicó que la medida planteada por el presidente Santiago Peña de que el Ministerio de Defensa Nacional trabaje con la Procuraduría General de la República para formular una estrategia para reivindicar sus tierras en Villa Hayes y desalojar a quienes las ocupan ilegalmente, entre ellos empresarios y políticos, es solo un “elemento distractivo” que no va a solucionar la problemática de raíz.

“Me preocupa la eventual intervención de la Procuraduría General de la República para recuperar estos bienes, porque los ocupantes precarios van a pedir la reivindicación de mejoras, y ante la imposibilidad presupuestaria del Ministerio de Defensa los ocupantes se van a quedar por años en el sitio. Los poseedores precarios van a plantear retención de inmuebles por mejoras, pues se introdujeron mejoras importantes, entonces, vamos a tener años y años de ocupantes precarios dentro de esta propiedad”, dijo el diputado. Agregó que “van a permanecer allí, esto va a ser solo una medida de distracción lo que pretenden hacer allí. Estos poseedores van a decir, nosotros necesitamos que se nos paguen y se van a quedar por siempre”, puntualizó el diputado Roberto González (ANR).

Agregó también, que hay que tener cuidado de que sea toda un trampa de los cartistas, tras el escándalo que se generó con la sanción ficta. “Es terrible en este momento, tratándose de bienes públicos en este caso. Se debe analizar de qué manera han ingresado estos ocupantes en el predio del Ministerio de Defensa y con la anuencia de quiénes. Otro tema que llama la atención es que recientemente nomás se promovió el proyecto de ley para darles un ropaje legal a las tenencias precarias de esos bienes del Estado”, expresó el legislador.

Dejó entrever que solo buscan que la ciudadanía se olvide del tema para seguir con el plan de expropiar parte de la Finca N° 916 ubicada en el distrito de Villa Hayes, Chaco paraguayo.