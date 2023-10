Alertan de otra expropiación en favor de “invasores vip” en Corateí

En el punto 2 del orden del día de la sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores, se encontraba el proyecto de ley “que declara de interés social y expropia, a favor de la Municipalidad de Ayolas, un inmueble individualizado como parte de la finca N° 1.401, padrón N° 1.508, ubicado en la Colonia Alejo García Corateí, del distrito de Ayolas, para liberación de la franja de dominio público y zona de esparcimiento y recreación”.

Dicho proyecto fue cuestionado por los legisladores opositores, aludiendo que el mismo correspondería a un nuevo despojo de tierras, que esta vez beneficiaría a exjerarcas stronistas, entre los que incluso figuraría el tío del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez.

“Grandes jerarcas torturadores stronistas. Nunca pagaron ni mil guaraníes esta gente, generales, coroneles, del Ejército Paraguayo de la época de stronista están acá en la lista. Acompañados, dice, de ilustres ciudadanos paraguayos. Manuel Duarte Payares ¿se acuerdan? Victoriano Benítez Perrier, el tío de Mario Abdo Benítez, señores”, denunció la senadora del Partido Cruzada Nacional (PCN), Yolanda Paredes.

Otro despojo para “invasores VIP” en Corateí

Los opositores denunciaron que nuevamente, Basilio “Bachi” Núñez y su bancada son los principales impulsores de este nuevo despojo. Aseguraron que no se puede indemnizar con millones de dólares a exjerarcas stronistas que se apropiaron de esas tierras sin pagar por ellas.

“Señor intendente municipal de Ayolas, vaya desalambre esa propiedad, y haga su playa pública y deje que estos stronistas reclamen, y nosotros acá, después de que le reclamen, le vamos a defender. Estas son tierras públicas, señor intendente, desalambre eso y haga su playa pública y se acabó la historia”, dijo la senadora Celeste Amarilla durante su intervención.

El senador Pedro “Pipo” Díaz Verón, senador colorado cartista, integrante de la comisión de Asuntos Departamentales, fue quien inició la defensa de la recomendación de aprobación de dicha comisión.

“Bachi” defiende nuevo posible despojo de tierras

Por su parte, “Bachi” Núñez despotricó contra quienes le criticaron por propiciar el despojo de las tierras del Ministerio de Defensa de Remansito a favor de dueños de lujosas casas, yates y vehículos de alta gama, apodados como “invasores VIP”, acusándolos de “legionarios”.

“Nos dimos cuenta que en la semana nomás estábamos pidiendo sacar a patadas, como dirían los legionarios, a los “ocupas VIP”. Pe’a jaargentiniza. Los kurepis pues dicen “los ocupas”. Ani jacopia chupe. Ha’e invasores, no ocupas, como dirían los legionarios. Y ahora, por otro lado, le estamos defendiendo a los ocupas, porque iplata hikuái, no le vamos a sacar, no le vamos a dar a la municipalidad, esos tienen plata, no porque es tierra malhabida”, aludió el líder de la bancada cartista.

El pleno de la Cámara de Senadores realizó la votación electrónica, registrándose 22 votos por la aprobación, 10 por el rechazo y 2 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado y vuelve a la Cámara de Diputados donde será tratado.